Киев сравнил будущие поставки ракет с количеством вооружения России

Подоляк: поставки ATACMS и Taurus не компенсируют разницу в количестве с Россией

Когда Германия и США поставят свои ракеты, все же останется разница в количестве подобных вооружений с российской армией, напомнил Подоляк. Москва критикует поставки дальнобойных ракет Украине

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Поступление немецких дальнобойных ракет Taurus и американских ATACMS не компенсирует разницу с количеством и дальностью крылатых ракет на вооружении российской армии. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Проблема в том, как устроен глобальный рынок оружия. Какие разрешения есть. Например, не может Украина иметь ракеты с дальностью в тысячи км, разумеется это требует соглашения, чтобы другая страна сказала: «Да, у вас есть разрешение на такие ракеты» — это наступательное оружие», — пояснил Подоляк.

По сведениям Bloomberg, NBC и нескольких других западных СМИ, американский президент Джо Байден согласился передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 км. Официально Белый дом не подтверждает эти сведения. Власти США решили не объявлять о передаче, чтобы «не предупреждать русских», выяснила Financial Times.

Украинская армия стремится получить аналоги российских крылатых ракет «Калибр» (до 4,5 тыс. км) и Х-101 (до 2 тыс. км), рассказывали The Economist источники в Генштабе Украины.

Российская сторона критикует поставки западного вооружения на Украину, а при обсуждении отправки дальнобойного оружия предупреждала, что считает этот вопрос красной линией. Президент Владимир Путин говорил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше России будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

По украинскому ракетному заводу был нанесен удар, часть производства перенесли за границу, сообщили в конце сентября в СНБО Украины. «Это закрытая [украинская ракетная] программа, и никто не скажет вам, в каком состоянии она находится», — отметил секретарь ведомства Алексей Данилов.