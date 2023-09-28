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В конгрессе США приняли поправку о снижении зарплаты шефа Пентагона до $1

Палата представителей США приняла поправку о зарплате шефа Пентагона в $1
Конгрессмены-республиканцы приняли поправку о снижении зарплаты министру обороны США до $1, обвинив его в неудачах при выводе войск из Афганистана и сокращении служащих. Автор поправки понадеялась, что это позволит уволить его
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Палата представителей США приняла поправку о снижении зарплаты министра обороны Ллойда Остина до $1 в месяц, пишет Washignton Examiner. Документ опубликован на сайте палаты (.PDF).

Большинство мест в палате занимают республиканцы. Поправка принята по «правилу Холмана», позволяющему конгрессменам снижать зарплату конкретным федеральным служащим. Документ обсуждался в рамках ежегодного законопроекта об ассигнованиях на оборону, окончательное принятие которого запланировано на 28 сентября.

«Это отличается от импичмента. Вы полностью забираете у них зарплату и, по сути, увольняете их», «[Остин] полностью провалился, абсолютно провалился, и, принимая сегодня правило Холмана, поправка позволит нам уволить его», — пояснила автор инициативы, конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин.

Состояние Остина — $7 млн, оценивал Forbes в 2021 году. Большую часть суммы он заработал на должностях в советах директоров оборонных компаний.

В X (ранее — Twitter) она пояснила, что претензии к министру связаны с «ужасающим выводом войск из Афганистана», сокращению численности новобранцев, увольнением военнослужащих за отказ от вакцинации против COVID. Она сочла, что Остин «подвел армию и Америку» и недостоин возглавлять Минобороны США.

Несмотря на одобрение поправки, Грин предупредила, что будет голосовать против законопроектов о расходах на оборону и ассигнованиях на государственные и зарубежные операции из-за пунктов о помощи Украине.

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Президент США Джо Байден просил предусмотреть для военной помощи Украине $24 млрд без уточнения срока. Необходимость такого финансирования Белый дом связывал с продолжающимся контрнаступлением Украины. Сенат в сентябре опубликовал законопроект о временном бюджете США до 17 ноября и включил в него финансирование помощи Украине в размере $6 млрд. Конгресс должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, в противном случае наступит шатдаун — приостановка деятельности правительства.

Байден говорил, что не знает, как не допустить шатдауна, иначе бы уже предпринял эти действия.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пентагон США Ллойд Остин палата представителей США Конгресс США
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