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Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучал взрыв», — написал он, сообщив, что подробности будут позже.

Об ударе ВСУ ракетами HIMARS по гостинице в Херсоне ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости». По предварительным данным, погибли два человека, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Его смерть подтвердил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской области с 23 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они идут в течение нескольких дней и завершатся 27 сентября. Москва поддержит решение, принятое жителями этих территорий, сообщал президент России Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал он.

Киев называет референдумы нелегальными, лидеры нескольких западных стран, в том числе США, Франции и Германии заявили, что не признают результаты голосования.

Материал дополняется.
Теги
Военная операция на Украине Владимир Рогов Мелитополь
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