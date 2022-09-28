В Госдуме заявили о планах не мобилизовать граждан с учеными степенями

В ближайшее время власти выпустят постановление, освобождающее от мобилизации лиц с учеными степенями, а также студентов и аспирантов всех вузов, включая частные, пообещал глава профильного комитета Госдумы

Фото: AP

В ближайшее время власти опубликуют постановления об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, а также лиц, с учеными степенями, заявил председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Кабышев, его слова приведены на сайте партии.

«В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями», — сказал он.

По словам Кабышева, к нему обратилась ассоциация частных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России и попросила помочь «восстановить права» студентов негосударственных вузов. Это 12% от всех обучающихся в стране. Как утверждает политик, этот фактор стали «использовать лица, призывающие студентов к протестным акциям». Он заявил, что все студенты аккредитованных государством высших учебных заведений равны в правах.

24 сентября президент России Владимир Путин указом освободил студентов, обучающихся в организациях среднего профессионального и высшего образования в очной и очно-заочной формах, от частичной мобилизации. Но отсрочка коснулась лишь тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Позднее в Минобрнауки подтвердили, что это правило распространяется и на аспирантов и ординаторов, хотя они не выделены в указе в отдельные категории. На горячей линии ведомства уточнили ТАСС, что студенты частных образовательных организаций могут быть призваны.

После этого ректор частного университета «Синергия» Артем Васильев выступил с инициативой распространить право на отсрочку и на студентов частных вузов. Он утверждал, что сейчас в России насчитывается более 150 тыс. студентов, которые учатся в таких учебных заведениях очно и очно-заочно. И напомнил, что их образовательные программы имеют государственную аккредитацию.

Читайте на РБК Pro Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Инструкции Pro Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Статьи Pro «Продавец обуви»: основатель Nike Фил Найт рассказывает свою историю «Продавец обуви»: основатель Nike Фил Найт рассказывает свою историю Саммари Pro Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Инструкции

Также Васильев предложил внести в нормативные акты соответствующие уточнения об аспирантах, ординаторах, адъюнктах и ассистентах-стажерах и дать отсрочку от призыва ученым в возрасте до 35 лет.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, призыву, по словам главы Минобороны, подлежат 300 тыс. резервистов. О мобилизации студентов речи не идет, уточнил министр.

Позднее Минобороны опубликовало разъяснения о мобилизации, где говорилось, что ей подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются военно-учетные специальности стрелка, танкиста, артиллериста, водителя, механика-водителя.

Выпускников военных кафедр при вузах также могут призвать, если они освоили программы военной подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе. Под мобилизацию не попадают не служившие мужчины до 27 лет, так как они не находятся в запасе. В запас зачисляют по достижению 27 лет, даже если человек не служил или не получил военный билет.