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Глава Минцифры заявил об отсутствии планов закрыть YouTube

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские власти не планируют закрывать видеохостинг YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Новые горизонты». Трансляция шла в группе общества «Знание» во «ВКонтакте».

«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают. <...> Задача наша, чтобы у нас был свой конкурентноспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции», — сказал министр.

Закрытие как крайняя мера может применяться только к моменту создания альтернативы, сказал Шадаев. «Если только это не переходит определенную грань, когда возможности по доступу к этой аудитории используются, чтобы навязывать информационную повестку, которая враждебна для нашей страны», отметил он.

Минцифры очень внимательно следит за ситуацией и пытается не допустить ее перехода в «тяжелую плоскость», подчеркнул министр.

Шадаева также спросили о том, не пойдет ли российский интернет по китайскому пути, то есть, созданию ограничений в виде Firewall.

Он сказал, что Россия не хочет закрываться от кого либо. Однако власти должны выстраивать барьеры для того, чтобы избавлять пользователей от чрезмерного давления и токсичного контента, как это произошло после начала военной операции на Украине.

«Эти вынужденные решения, меня они безусловно расстраивают, но я считаю, что в моменте это правильно, но это не должно становиться общей практикой. Закрываться, я считаю, мы не должны ни от кого, но сохраняя определенную политику безопасности информационной», — отметил Шадаев.

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