Эрдоган призвал дать России и Украине «достойно выйти из кризиса»

Президент Турции подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование конфликта на основе территориальной целостности и независимости Украины. Он призвал страны сообща найти «жизнеспособное решение» по выходу из кризиса

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, обратился к международным организациям и странам с призывом поддержать действия Анкары, чтобы добиться установления мира на Украине. Видео выступления опубликовано у него в «Твиттере».

Турецкий лидер пообещал, что его страна будет наращивать усилия по прекращению боевых действий на Украине, которые «разгорелись с новой силой в последние дни». «Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит России и Украине достойно выйти из кризиса», — сказал он (цитата по Anadolu).

Эрдоган напомнил, что Турция организовала переговоры России и Украины: в начале марта в Анталье встречались главы МИД двух стран Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, а в конце месяца в Стамбуле — российская и украинская делегации (это были последние очные переговоры представителей Москвы и Киева). Также глава государства заявил о роли Анкары при заключении продуктовой сделки, которая позволяет вывозить из украинских портов зерно, заблокированное на территории страны с начала российской военной операции.

Ранее сегодня Эрдоган поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась на фоне решения властей Донецкой и Луганской народных республик, а также представителей пророссийских военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей о намерении провести с 23 по 27 сентября референдум о вхождении в состав России. Российская Госдума выразила поддержку руководству этих регионов, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает референдумы, поскольку они противоречат международному праву. В Киеве подчеркивают, что в случае проведения голосования возможности для диалога России и Украины не будет.

16 сентября Эрдоган встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. После переговоров он заявил, что Путин хочет завершить вооруженный конфликт как можно скорее, а стремление Турции в этой ситуации — «закончить эту битву миром».