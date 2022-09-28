Военком ЕАО объяснил мобилизацию возрастных и не служивших в армии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 27 сен, 16:01
«ПСБ Лизинг» предложил особые условия на новые автомобили марки Exeed Пресс-релиз, 11:38
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:38
Курс юаня к доллару опустился до минимума с 2008 года Инвестиции, 11:27
Премьер Канады анонсировал новые санкции против России из-за референдумов Политика, 11:25
«КАМАЗ-мастер» пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию Спорт, 11:23
В чем самая главная опасность онлайн-тренировок Pro, 11:18
Участники рынка оценили новую волну уезжающих из России айтишников Технологии и медиа, 11:16
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 11:15
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 11:15
Военком ЕАО объяснил мобилизацию возрастных и не служивших в армии Политика, 11:11
Positive Technologies установила цену акций в рамках SPO Инвестиции, 11:08
Суд признал экс-директора академии «Чертаново» виновным в мошенничестве Спорт, 11:07
Меркель призвала серьезно относиться к заявлениям Путина Политика, 11:07
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска арестовали на два месяца Политика, 11:04
Политика ,  
0 

Военком ЕАО объяснил мобилизацию возрастных и не служивших в армии

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский объяснил, как в регионе под частичную мобилизацию подпадают люди, не служившие в армии.

«Президент сказал: в первую очередь и желательно призывать граждан, которые имеют боевой опыт, служили. Обращаю внимание — в первую очередь кто служил и имеет боевой опыт. Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — объяснил он на видео, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

По его словам, не служившие мужчины в автономии идут в армию добровольно. «Я вчера беседовал — есть те, которые не служили, они сказали «Я хочу, я пойду, я добровольно иду по мобилизации. Мы не имеем право им отказывать либо отодвигать в сторону», — пояснил Кучабский.

По его словам, возрастные категории запаса, обозначенные в законе, не определяют, «кто идет в первую очередь». «Все равны», — отметил врио военкома.

«Но мы прекрасно понимаем, что гражданин служил пять лет назад и двадцать лет назад. Более подготовленный, более обучаемый тот, который служил пять лет назад и мы стараемся больше работать с этими гражданами, тем более с теми, кто имеет боевой опыт, это очень важно», — продолжил Кучабский.

Материал дополняется

Теги
частичная мобилизация Еврейская автономная область военкомат призыв
Материалы по теме
Новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации
Политика
Белгородский губернатор заявил о сокращении числа подлежащих мобилизации
Политика
Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter