Военком ЕАО объяснил мобилизацию возрастных и не служивших в армии

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Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский объяснил, как в регионе под частичную мобилизацию подпадают люди, не служившие в армии.

«Президент сказал: в первую очередь и желательно призывать граждан, которые имеют боевой опыт, служили. Обращаю внимание — в первую очередь кто служил и имеет боевой опыт. Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — объяснил он на видео, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

По его словам, не служившие мужчины в автономии идут в армию добровольно. «Я вчера беседовал — есть те, которые не служили, они сказали «Я хочу, я пойду, я добровольно иду по мобилизации. Мы не имеем право им отказывать либо отодвигать в сторону», — пояснил Кучабский.

По его словам, возрастные категории запаса, обозначенные в законе, не определяют, «кто идет в первую очередь». «Все равны», — отметил врио военкома.

«Но мы прекрасно понимаем, что гражданин служил пять лет назад и двадцать лет назад. Более подготовленный, более обучаемый тот, который служил пять лет назад и мы стараемся больше работать с этими гражданами, тем более с теми, кто имеет боевой опыт, это очень важно», — продолжил Кучабский.

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