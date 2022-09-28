Премьер Словакии предупредил о коллапсе экономики из-за роста цен

Эдуард Хегер призвал Евросоюз выделить Словакии помощь и предупредил, что в противном случае в стране начнут закрываться предприятия и экономика будет уничтожена

Эдуард Хегер (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Рост цен в Словакии может «убить» экономику страны, если Братислава не получит от ЕС помощь в несколько миллиардов евро, заявил в интервью Financial Times премьер-министр Эдуард Хегер. По его словам, увеличившиеся счета за электроэнергию поставили Словакию на грань «коллапса».

Хегер предупредил, что в отсутствие поддержки от Брюсселя правительство будет вынуждено национализировать систему электроснабжения. Как уточняет Financial Times, в начале года власти Словакии решили продавать избыточные мощности, которые теперь вынуждены покупать обратно по завышенным ценам. «Словаки покупают за €500 то, что продавали за €100», — пояснил глава кабмина.

По мнению премьера, налог со сверхприбыли энергетических компаний в размере €140 млрд, который планирует собрать Еврокомиссия, должен быть равномерно распределен между всеми странами ЕС: тогда Словакия получит около €1,5 млрд. Он также призвал Евросоюз разблокировать средства на региональное развитие (€5 млрд), чтобы направить их на сокращение счетов компаний за электричество. В противном случае в Словакии начнут закрываться предприятия. Так, производство уже приостановил производитель алюминия Slovalco (на компанию приходится почти 10% всего потребления электричества в стране).

Хегер также считает, что налог на сверхприбыль надо распространить на посредников-трейдеров, которые тоже получают выгоду от высоких цен на электроэнергию. В пятницу министры энергетики стран ЕС обсудят предложения Еврокомиссии, но премьер-министр Словакии допустил, что на голосовании его страна может оказаться в меньшинстве.

Экономический рост в Словакии на фоне конфликта на Украине и введенных в ответ на военную операцию санкций ЕС замедлился. Еврокомиссия изменила прогноз роста ВВП с 5% в 2022 году до 2,3%. Инфляция в стране в августе достигла рекордных 13,8%.

Энергетический кризис и рост инфляции начались и в других европейских странах. В конце июля ЕЦБ повысил процентную ставку на 50 б.п., в сентябре — еще на 75. Член управляющего совета регулятора Изабель Шнабель допускала, что страны ЕС вынуждены будут пожертвовать экономическим ростом, чтобы снизить инфляцию.

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Еврокомиссия в сентябре предложила забирать у энергетических компаний сверхприбыль и распределять ее между потребителями, чтобы уменьшить размер счета за коммунальные услуги.