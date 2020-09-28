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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан связал начало конфликта с фразой «Карабах — это Армения»

Народ Азербайджана «никогда не смирится с потерей своих земель и жемчужиной Карабаха — Шушой», заявили в азербайджанском посольстве в России. Страна вынуждена использовать право на самооборону, отметили дипломаты
Бои между армянскими и азербайджанскими войсками
Бои между армянскими и азербайджанскими войсками (Фото: Azerbaijan's Defense Ministry / AP)

Посольство Азербайджана в России назвало причины обострения конфликта в Нагорном Карабахе и перехода его в «горячую» фазу. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, поступившем в РБК.

«Ответственность за нынешнее обострение ситуации полностью несет военно-политическое руководство Армении, действия которого привели к июльским событиям в Товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе — к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов», — говорится в заявлении.

Бои между Арменией и Азербайджаном. Видео
Политика

Среди причин в посольстве назвали «высказывание «Карабах — это Армения, и точка» (такую фразу говорил премьер Армении Никол Пашинян. — РБК), проведение в колыбели азербайджанской культуры, древнем городе Шуше, «инаугурации» главы марионеточного режима, решение о переносе в Шушу так называемого парламента, заявления премьер-министра Армении о создании «добровольческих» военных подразделений».

Кроме того, Баку обвинил Ереван в попытке изменения формата переговоров, а также «уничтожении культурно-исторического наследия Азербайджана», проведении в Карабахе военных учений и политике заселения «оккупированных территорий», что «согласно международному гуманитарному праву является военным преступлением». Именно эти события «привели к срыву переговоров в рамках мирного процесса».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Армения настаивает, что вина в новой эскалации конфликта между двумя странами лежит на Азербайджане. Пашинян говорил, что действия Баку — это война, «объявленная армянскому народу».

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Россия видит в происходящем причину для серьезного беспокойства, сказал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва призывает все стороны конфликта к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел.

Автор
Владислав Гордеев
Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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