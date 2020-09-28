СМИ узнали о договоренности послов ЕС по санкциям из-за Крымского моста

Под ограничения могут попасть два человека и четыре компании. Решение может быть финализировано на этой неделе

Фото: Ulf Mauder / DPA / ТАСС

Послы стран ЕС одобрили санкции против двух физических лиц и четырех компаний, имеющих отношение к строительству Крымского моста. Об этом в своем Twitter сообщил представитель брюссельского корпункта радиостанции «Свобода» Рикард Южвяк. Также об этом сообщил ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его словам, окончательное решение может быть принято на этой неделе.

24 сентября Южвяк анонсировал обсуждение этого вопроса европейскими дипломатами.

Источник агентства «РИА Новости» в ЕС уточнил, что речь идет не о принятии окончательного решения о введении санкций, а о запуске письменной процедуры по вопросу «о подрыве суверенитета Украины».