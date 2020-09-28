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Крымские санкции ,  
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СМИ узнали о договоренности послов ЕС по санкциям из-за Крымского моста

Под ограничения могут попасть два человека и четыре компании. Решение может быть финализировано на этой неделе
Фото:Ulf Mauder / DPA / ТАСС
Фото: Ulf Mauder / DPA / ТАСС

Послы стран ЕС одобрили санкции против двух физических лиц и четырех компаний, имеющих отношение к строительству Крымского моста. Об этом в своем Twitter сообщил представитель брюссельского корпункта радиостанции «Свобода» Рикард Южвяк. Также об этом сообщил ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его словам, окончательное решение может быть принято на этой неделе.

24 сентября Южвяк анонсировал обсуждение этого вопроса европейскими дипломатами.

Источник агентства «РИА Новости» в ЕС уточнил, что речь идет не о принятии окончательного решения о введении санкций, а о запуске письменной процедуры по вопросу «о подрыве суверенитета Украины».

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Не уточняется, кто именно может быть включен в санкционный список.

В марте прошлого года Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц из России. В документе, одобренном Советом национальной безопасности и обороны Украины, говорилось в том числе и об ограничениях в отношении тех, кто «участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив».

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В 2018 году ЕС ввел санкции против шести компаний, задействованных в строительстве Крымского моста: АО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», судостроительного завода «Залив», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и АО «ВАД».

В марте этого года Владимир Путин присвоил звание Героев Труда основателю «Стройгазмонтажа» Аркадию Ротенбергу и монтажнику филиала «Мостотреста» Николаю Зайкову «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста.

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Фото:most.life

Другие сотрудники «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других компаний, участвовавших в строительстве моста, также получили различные награды, в том числе ордена за заслуги перед Отечеством III и IV степеней, ордена Александра Невского, ордена Почета и другие.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.

Автор
Артем Филипенок
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