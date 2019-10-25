Строители показали Крымский мост с подсветкой

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В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«На один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами», — говорится в сообщении.

15 мая 2018 года по Крымскому мосту запустили автомобильное движение. С октября прошлого года по нему начали ездить грузовики. Регулярное движение по железнодорожной части планировали открыть 9–10 декабря.

Однако запуск движения грузовых поездов отложили до июня 2020 года. Причиной стал перенос участка керченского подхода из-за найденного на пути строительства торгового поселения, построенного в IV веке до н.э. Его планируют сохранить.