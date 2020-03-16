Ротенберг получил звание Героя труда за строительство Крымского моста

Кроме бизнесмена, ордена и медали получили и другие сотрудники организаций, принимавших участие в возведении Крымского моста

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин (на первом плане) во время осмотра строящегося Крымского моста (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание предприниматель получил «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста», говорится в документе. Кроме него, Героем труда также стал монтажник филиала ПАО «Мостотрест» — «Мостоотряд-125» Николай Зайков.

Другие сотрудники «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других компаний, участвовавших в строительстве моста, также получили различные награды, в том числе ордена за заслуги перед Отечеством III и IV степеней, ордена Александра Невского, ордена Почета и другие.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.