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Ротенберг получил звание Героя труда за строительство Крымского моста

Кроме бизнесмена, ордена и медали получили и другие сотрудники организаций, принимавших участие в возведении Крымского моста
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин (на первом плане) во время осмотра строящегося Крымского моста (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание предприниматель получил «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста», говорится в документе. Кроме него, Героем труда также стал монтажник филиала ПАО «Мостотрест» — «Мостоотряд-125» Николай Зайков.

Другие сотрудники «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других компаний, участвовавших в строительстве моста, также получили различные награды, в том числе ордена за заслуги перед Отечеством III и IV степеней, ордена Александра Невского, ордена Почета и другие.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.

Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря прошлого года, а запуск грузовых поездов, который был запланирован на тот же месяц, отложили после того, как на пути строительства обнаружили древний город. По словам Путина, регулярное железнодорожное грузовое сообщение по мосту откроется 1 июля.

Ротенберг — основатель и бывший владелец компании «Стройгазмонтаж», которая была генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. В ноябре 2019 года он продал ее «Стройинвестхолдингу». Также бизнесмен является прямым владельцем компании «СГМ-Мост» — созданной в 2015 году специально для проектирования и строительства Крымского моста «дочки» «Стройгазмонтажа».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Аркадий Ротенберг, герой труда, Крымский мост
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