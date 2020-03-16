Ротенберг получил звание Героя труда за строительство Крымского моста
Президент Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание предприниматель получил «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста», говорится в документе. Кроме него, Героем труда также стал монтажник филиала ПАО «Мостотрест» — «Мостоотряд-125» Николай Зайков.
Другие сотрудники «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других компаний, участвовавших в строительстве моста, также получили различные награды, в том числе ордена за заслуги перед Отечеством III и IV степеней, ордена Александра Невского, ордена Почета и другие.
Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.