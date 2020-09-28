WSJ узнала о планах США закрыть посольство в Багдаде

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила руководство Ирака о готовности закрыть свое посольство в стране. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal. На этот шаг США пойдут, если Ирак не обеспечит прекращения ракетных обстрелов, сообщили газете американские чиновники.

По словам источников газеты из числа американских официальных лиц, госсекретарь США Майкл Помпео ранее уведомил об этом во время телефонного разговора иракского президента Бархама Салеха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми.

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