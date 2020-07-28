Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Военная база «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс у себя в Twitter.

На территорию базы упали три ракеты типа «Катюша». Две из них взорвались, в результате чего получил повреждения вертолет иракской армии. Его использовали для борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Пострадавших нет.

Американская база в Ираке подвергалась ракетному обстрелу в середине июня. Ракета была выпущена из системы залпового огня, она упала к северу от Багдада около базы «Кэмп-Таджи». В марте в результате ракетного обстрела базы «Кэмп-Таджи» пострадали пять человек — трое американских военнослужащих и двое иракских военных. На территорию базы упали не менее 25 снарядов.