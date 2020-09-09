Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке

Президент США Дональд Трамп 9 сентября официально объявит о сокращении военного присутствия Штатов на территории Ирака. Об этом говорится на сайте пресс-пула Белого дома со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.

«Чиновник сказал, что завтра (9 сентября) ожидается объявление о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни — еще одно объявление по Афганистану», — уточняется в сообщении.

Трамп неоднократно ранее заявлял о намерении сократить количество вооруженных сил, задействованных на Ближнем Востоке. В начале августа он указал, что к ноябрю численность американского контингента в Афганистане сократится с 8 тыс. до 4-5 тыс. человек. В конце августа президент добавил, что США планируют сократить количество своих вооруженных сил в Ираке. При этом он отметил публикацию издания OAN, которое писало, что в регионе останутся 3500 американских военнослужащих.

В 2018 году США уменьшили контингент вооруженных сил, задействованных в сирийском конфликте. Как объяснял Трамп, бороться с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. — РБК) пришло время «другим странам».