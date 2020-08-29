СМИ сообщили о падении ракет вблизи «зеленой зоны» Багдада

Четыре ракеты упали возле дипломатического представительства США в «зеленой зоне», расположенной в центре Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya и газета Al-Hadath.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Это не первый случай падения ракет вблизи «зеленой зоны» Багдада.

16 августа агентство ISNA News Agency со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака сообщилоо падении ракеты вблизи «зеленой зоны» Багдада, где располагаются государственные учреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США.

Разрушений в результате инцидента не было. Также сообщалось, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Зеленая зона» — название района в центре Багдада, где расположены иностранные и правительственные объекты. Название появилось в 2003 году в связи с оккупацией Ирака войсками международной коалиции. Официально район называется «международной зоной».