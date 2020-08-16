СМИ сообщили о падении ракеты вблизи «зеленой зоны» Багдада

Ракета разорвалась вблизи «зеленой зоны» Багдада. Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA News Agency со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака.

По его данным, ракета разорвалась недалеко от той части Багдада, где располагаются государственные учреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Разрушений в результате инцидента не было. Также сообщается, что в результате случившегося никто не пострадал.

По информации иракских сил безопасности,

на предполагаемом месте запуска была обнаружена ракетная установка с еще двумя готовыми к стрельбе ракетами.

19 июля иракский телеканал Al Sumaria сообщил о падении двух ракет в центре Багдада в «зеленой зоне» возле американского посольства. Как отмечали источники телеканала в иракских силах безопасности, была еще и третья ракета вблизи посольства, однако она разорвалась в другом квартале «зеленой зоны».

26 июля Al Arabiya сообщил, что на военную базу к югу от Багдада упали четыре ракеты. Отмечалось, что из-за ракетного удара на территории базы начался пожар.