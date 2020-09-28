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Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года

За этот период в регионе должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, следует из документа. Кроме того, в каждом из 11 субъектов округа запланировано развитие новых туристических кластеров
Фото:Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщается на сайте правительства.

«Основные цели программы — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке», — говорится в распоряжении.

В ближайшие четыре года на Дальнем Востоке ключевые показатели качества жизни и экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России, указывает кабмин.

Согласно программе, до 2035 года на Дальнем Востоке планируется создать не менее 450 тыс. новых рабочих мест, а также построить 460 организаций здравоохранения и 57 общеобразовательных организаций. Еще более чем в 1 тыс. медорганизаций и 134 школах собираются провести капитальный ремонт.

Кроме того, план предусматривает обеспечение авиационной доступности всех удаленных населенных пунктов, для чего планируется реконструкция 40 аэропортов. Также в документе запланировано подключение всех удаленных населенных пунктов к интернету и создание в каждом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа новых туристических кластеров.

Согласно распоряжению, программа будет реализована в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них будет утвержден план мероприятий.

Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток
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Фото:Дмитрий Астахов / РИА Новости

Утвердить программу развития Дальнего Востока президент Владимир Путин поручил правительству в июне. Согласно поручению, программа должны была предусмотреть повышение качества жизни жителей, остановку миграции из региона, а также увеличение продолжительности жизни населения. Кроме того, целями программы должны были стать создание до 2024 года не менее 30 тыс. новых рабочих мест и не менее 200 предприятий. Продолжительность жизни в регионе за этот период планировалось увеличить не менее чем на пять лет.

В августе Михаил Мишустин совершил длительную рабочую поездку в ДФО. Тогда он отмечал, что государству стоит «серьезно подумать», что сделать, чтобы люди приезжали посмотреть на уникальную природу Дальнего Востока и Камчатки.
Автор
Анастасия Батманова
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