Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года

За этот период в регионе должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, следует из документа. Кроме того, в каждом из 11 субъектов округа запланировано развитие новых туристических кластеров

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщается на сайте правительства.

«Основные цели программы — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке», — говорится в распоряжении.

В ближайшие четыре года на Дальнем Востоке ключевые показатели качества жизни и экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России, указывает кабмин.

Согласно программе, до 2035 года на Дальнем Востоке планируется создать не менее 450 тыс. новых рабочих мест, а также построить 460 организаций здравоохранения и 57 общеобразовательных организаций. Еще более чем в 1 тыс. медорганизаций и 134 школах собираются провести капитальный ремонт.

Кроме того, план предусматривает обеспечение авиационной доступности всех удаленных населенных пунктов, для чего планируется реконструкция 40 аэропортов. Также в документе запланировано подключение всех удаленных населенных пунктов к интернету и создание в каждом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа новых туристических кластеров.

Согласно распоряжению, программа будет реализована в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них будет утвержден план мероприятий.