Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщается на сайте правительства.
«Основные цели программы — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке», — говорится в распоряжении.
В ближайшие четыре года на Дальнем Востоке ключевые показатели качества жизни и экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России, указывает кабмин.
Согласно программе, до 2035 года на Дальнем Востоке планируется создать не менее 450 тыс. новых рабочих мест, а также построить 460 организаций здравоохранения и 57 общеобразовательных организаций. Еще более чем в 1 тыс. медорганизаций и 134 школах собираются провести капитальный ремонт.
Утвердить программу развития Дальнего Востока президент Владимир Путин поручил правительству в июне. Согласно поручению, программа должны была предусмотреть повышение качества жизни жителей, остановку миграции из региона, а также увеличение продолжительности жизни населения. Кроме того, целями программы должны были стать создание до 2024 года не менее 30 тыс. новых рабочих мест и не менее 200 предприятий. Продолжительность жизни в регионе за этот период планировалось увеличить не менее чем на пять лет.
В августе Михаил Мишустин совершил длительную рабочую поездку в ДФО. Тогда он отмечал, что государству стоит «серьезно подумать», что сделать, чтобы люди приезжали посмотреть на уникальную природу Дальнего Востока и Камчатки.