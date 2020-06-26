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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035-го. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нее должны быть заложены увеличение продолжительности жизни населения, остановка миграции из региона, повышение качества жизни.

До 2024 года срок жизни в регионе должен вырасти не менее чем на пять лет, а смертность трудоспособного населения снизиться не менее чем на 35%. До 2035 года Дальний Восток также должен превысить среднероссийские показатели качества жизни населения и экономического развития.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В цели, достижение которых до 2024 года должно обеспечить правительство, — создание не менее 30 тыс. новых рабочих мест и не менее 200 предприятий на «территориях опережающего социально-экономического развития» и в свободном порту Владивосток. Годовой объем жилищного строительства должен вырасти в 1,6 раза.

Осенью 2019 года Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект национальной программы развития макрорегиона до 2025 года, на перспективу до 2035 года. На Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин одобрил ее основные принципы.

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Авторы плана также предлагали остановить миграционный отток, создать новые рабочие места и увеличить объем строительства жилья. Кроме того, в программе было запланировано увеличение транспортной доступности некоторых населенных пунктов.

Теги: Дальний Восток, Владимир Путин
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