Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035-го. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нее должны быть заложены увеличение продолжительности жизни населения, остановка миграции из региона, повышение качества жизни.

До 2024 года срок жизни в регионе должен вырасти не менее чем на пять лет, а смертность трудоспособного населения снизиться не менее чем на 35%. До 2035 года Дальний Восток также должен превысить среднероссийские показатели качества жизни населения и экономического развития.

В цели, достижение которых до 2024 года должно обеспечить правительство, — создание не менее 30 тыс. новых рабочих мест и не менее 200 предприятий на «территориях опережающего социально-экономического развития» и в свободном порту Владивосток. Годовой объем жилищного строительства должен вырасти в 1,6 раза.