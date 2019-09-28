Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве

По мнению украинского политика, Волкер «окончательно и бесповоротно» провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Накануне СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя США по Украине

Виктор Медведчук (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, сообщения о которой появились накануне, — это результат его «архинепрофессионализма и откровенного вредительства», заявил глава политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его слова приводятся на сайте партии.

По словам Медведчука, отставка, независимо от того, что стало ее «спусковым механизмом», свидетельствует о том, что Волкер «окончательно и бесповоротно» провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

По мнению украинского политика, спецпредставитель США на переговорах должен был придерживаться нейтральной позиции, чтобы выстроить отношения со всеми их участниками. «Однако он не только занял позицию одной стороны — [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», — добавил Медведчук.

По его словам, заявления Волкера не соответствовали интересам Украины, а также мешали взаимоотношениям США и России.