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Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве
По мнению украинского политика, Волкер «окончательно и бесповоротно» провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Накануне СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя США по Украине
Виктор Медведчук (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, сообщения о которой появились накануне, — это результат его «архинепрофессионализма и откровенного вредительства», заявил глава политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его слова приводятся на сайте партии.

По словам Медведчука, отставка, независимо от того, что стало ее «спусковым механизмом», свидетельствует о том, что Волкер «окончательно и бесповоротно» провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

По мнению украинского политика, спецпредставитель США на переговорах должен был придерживаться нейтральной позиции, чтобы выстроить отношения со всеми их участниками. «Однако он не только занял позицию одной стороны — [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», — добавил Медведчук.

По его словам, заявления Волкера не соответствовали интересам Украины, а также мешали взаимоотношениям США и России.

Политика
CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

Порошенко, комментируя информацию об отставке спецпредставителя США по Украине, назвал ее тревожной новостью. По его словам, Волкер проявлял твердость и стратегическое видение «противодействия российской агрессии».

О том, что Волкер подал в отставку, ранее сообщили CNN и Reuters, ссылаясь на источники. Официального подтверждения эта информация до сих пор не получила.

CNN отмечал, что в отставку чиновник подал на следующие день после того, как был обнародован текст жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Спецпредставитель США по Украине фигурировал в жалобе. Волкера, госсекретаря США Майка Помпео и еще нескольких членов Госдепартамента вызвали повесткой в конгресс на слушания о контактах с правительством Украины.

Политика
Конгресс опубликовал жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским

Конгресс обнародовал жалобу неназванного сотрудника спецслужб на действия Трампа 26 сентября. Это произошло на фоне скандала, который возник после публикаций в американских СМИ о том, что американский президент во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, пытался надавить на своего собеседника в политических целях. Отмечалось, что Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и вероятного участника будущей предвыборной гонки Джо Байдена. Байден-младший до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Виктор Медведчук, Курт Волкер
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