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Haaretz привела израильскую версию хронологии событий при гибели Ил-20
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Haaretz привела израильскую версию хронологии событий при гибели Ил-20
Политика, 18:49
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Haaretz привела израильскую версию хронологии событий при гибели Ил-20
Израиль передал России материалы своего расследования гибели Ил-20 над Средиземным морем. Согласно графику, в момент крушения F-16, как и говорили ранее в Тель-Авиве, находились в воздушном пространстве Израиля
Ил-20 (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Газета Haaretz впервые обнародовала подробности расследования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поводу произошедшего в Сирии в момент, когда над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20.

Согласно материалам, опубликованным изданием в аналитической статье под заголовком «России пришлось проглотить сделку в Идлибе. Затем произошел израильский удар по Сирии», Иерусалим предоставил Москве расписанную по минутам последовательность событий в Сирии 17 сентября.

Атака израильских военных по Арабской Республике в этот день, как заявили в ЦАХАЛ, осуществлялась «как и сотни других, предыдущих ударов в последние годы». Началось все с того, что четыре истребителя F-16 взлетели с базы на юге страны и выдвинулись на север, рассказали военные. После того как к востоку от Кипра они набрали высоту, истребители совершили удар по цели в сирийской Латакии. Это, согласно расследованию Армии обороны Израиля, произошло в 21:42 по местному времени.

Российская сторона, по данным израильских военных, была предупреждена об атаке за четыре минуты до начала удара, в 21:38. Сам боеприпас, как выяснили в ЦАХАЛ, попал в цель в 21:50 (при этом в Москве утверждают, что сигнал от израильской армии получили только за минуту до совершения удара).

В то время, когда F-16 выпустили по территории Арабской Республики снаряд, российский Ил-20, по информации ЦАХАЛ, находился в небе на севере Сирии, примерно в 200 км к востоку от израильских самолетов, и продолжал двигаться на запад.

В 21:52 сирийская система ПВО, как пишет Haaretz со ссылкой на данные израильских военных, «вышла из-под контроля» и выпустила 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 С-200 поразила российский самолет. Израильские истребители к этому времени, как подчеркнули в ЦАХАЛ, уже находились недалеко от израильского города Хайфа, на пути к посадке.

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В связи с этим Израиль, как напоминает издание, решительно отверг обвинения России в том, что один из F-16 в момент трагедии скрылся за Ил-20. Два израильских самолета, как пояснили в ведомстве, «летали в разных районах, на разных высотах и ​​с разной скоростью». Российская сторона, как замечает Haaretz, должна была это знать. «Израиль убежден, что радиолокационное изображение, опубликованное россиянами при их разборе инцидента, просто сфабриковано — F-16 в момент гибели Ил-20 просто не было в том месте, где утверждают в Москве», — отмечает газета.

3D-видео гибели самолета-разведчика над Средиземным морем российское Минобороны опубликовало 23 сентября. На ролике был показан маршрут Ил-20, удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии. Согласно записи, израильские ВВС использовали российский самолет для прикрытия. Подобные действия Тель-Авива в Москве назвали враждебными. В результате происшествия, по данным военного ведомства, погибли 15 российских военнослужащих.

Согласно имеющейся у Москвы хронологии случившегося, после попадания сирийской ракеты командир экипажа Ил-20 успел доложить о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Через несколько минут отметка российского самолета исчезла с экранов радиолокационных средств. Израильские самолеты, по данным Минобороны, находились в зоне дежурства до 22:40.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Израиль , Сирия , Ил-20
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