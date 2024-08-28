Politico узнало об ордере на арест брата Дурова
Власти Франции выдали ордер на арест на брата Павла Дурова Николая, пишет Politico со ссылкой на документ. Ордер на него и на самого Дурова был выписан в марте.
«Документ указывает на то, что расследование в отношении Telegram, которое Франция вела втайне, масштабнее и началось раньше, чем сообщалось ранее», — пишет издание.
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