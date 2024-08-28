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Задержание Павла Дурова ,  
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Politico узнало об ордере на арест брата Дурова

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Власти Франции выдали ордер на арест на брата Павла Дурова Николая, пишет Politico со ссылкой на документ. Ордер на него и на самого Дурова был выписан в марте.

«Документ указывает на то, что расследование в отношении Telegram, которое Франция вела втайне, масштабнее и началось раньше, чем сообщалось ранее», — пишет издание.

Материал дополняется.

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Павел Дуров
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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