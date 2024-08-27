Маск потребовал от Макрона объяснений из-за задержания Дурова

Маск посчитал, что мировой общественности было бы полезно узнать подробности о причинах задержания Дурова. В деле гендиректора Telegram фигурируют 12 обвинений

Илон Маск (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Американский предприниматель, владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск призвал президента Франции Эмманюэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», — написал Маск под публикацией Макрона в X, в которой французский лидер называет задержание Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей.

Гендиректора Telegram задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Ордер выдала судебная полиция на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции. Срок задержания продлили до 28 августа, после этого предпринимателя обязаны или отпустить или предъявить обвинения. Расследование в отношении него ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

В прокуратуре Парижа уточнили, что дело, по которому задержали Дурова, открыли 8 июля. В нем содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица». Статус самого задержанного не известен. Всего в деле Дурова фигурируют больше десятка обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Агентство Reuters сообщило, что Дурова задержали в рамках предварительного расследования, связанного с отсутствием модерации в Telegram и отказом от взаимодействия с полицией. В Telegram заявили, что платформа соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила борьбы с распространением дезинформации и незаконного контента для крупных платформ.