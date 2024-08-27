 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Маск потребовал от Макрона объяснений из-за задержания Дурова

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Маск посчитал, что мировой общественности было бы полезно узнать подробности о причинах задержания Дурова. В деле гендиректора Telegram фигурируют 12 обвинений
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Американский предприниматель, владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск призвал президента Франции Эмманюэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», — написал Маск под публикацией Макрона в X, в которой французский лидер называет задержание Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей.

Арест Дурова: чем это грозит основателю Telegram, проекту и инвесторам
Технологии и медиа
Павел Дуров

Гендиректора Telegram задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Ордер выдала судебная полиция на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции. Срок задержания продлили до 28 августа, после этого предпринимателя обязаны или отпустить или предъявить обвинения. Расследование в отношении него ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

В прокуратуре Парижа уточнили, что дело, по которому задержали Дурова, открыли 8 июля. В нем содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица». Статус самого задержанного не известен. Всего в деле Дурова фигурируют больше десятка обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Агентство Reuters сообщило, что Дурова задержали в рамках предварительного расследования, связанного с отсутствием модерации в Telegram и отказом от взаимодействия с полицией. В Telegram заявили, что платформа соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила борьбы с распространением дезинформации и незаконного контента для крупных платформ.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Илон Маск Павел Дуров Франция Эмманюэль Макрон
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Володин объяснил связь между задержанием Дурова и выборами в США
Политика
Спутницу и телохранителя Дурова отпустили после допроса
Бизнес
ОАЭ призвали Францию предоставить Дурову доступ к услугам дипломатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Mail убрал из логотипа российскую доменную зонуТехнологии и медиа, 11:00
Минобороны отчиталось о ракетном ударе по РСЗО HIMARS в Сумской областиПолитика, 10:58
Politico узнало о планах Киева представить США список целей в РоссииПолитика, 10:56
Налог на прибыль для компаний вырастет до 25%. Как вернуть часть денегPro, 10:48
Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетностиИнвестиции, 10:45
Курс Toncoin снова упал после раскрытия сути обвинений по делу ДуроваКрипто, 10:43
Apple назвала дату премьеры iPhone 16. Где смотреть и что покажутLife, 10:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Штрафы, знаки и камеры: каких ужесточений ждать водителям с 1 сентябряАвто, 10:35
В Москве больше не строят апартаменты. В чем причиныНедвижимость, 10:30
Как выглядит наводнение в Судане, где погибли 30 человекОбщество, 10:29
В Минобороны заявили о найденных в схроне ВСУ токсичных смесяхПолитика, 10:28
В Польше второй день подряд подняли самолеты из-за работы авиации РоссииПолитика, 10:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:24
Роналду назвал последний клуб в своей карьереСпорт, 10:17