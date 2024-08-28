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Задержание Павла Дурова ,  
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Во Франции опровергли встречу Дурова с Макроном в день задержания

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Сообщения о возможной встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с основателем Telegram Павлом Дуровым в Елисейском дворце в день прилета бизнесмена в Париж не соответствует действительности. Об этом сообщила газета Canard Enchaîné со ссылкой на советника главы государства.

Ранее издание сообщило, что Дуров планировал встретиться с Макроном в тот день, когда его задержали. По данным Canard Enchaîné, основатель мессенджера после ареста заявил, что его ждут в Елисейском дворце.

«В тот вечер президент был в Ле-Туке», — цитирует издание советника Макрона.

По информации Le Monde, Дуров встречался с французским президентом. Однако беседы состоялись перед принятием Дуровым гражданства Франции. Эти встречи также были упомянуты в заявлении на гражданство, поданном бизнесменом, отмечает издание.

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Павел Дуров

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Два дня французские власти официально не комментировали дело предпринимателя.

26 августа прокуратура Парижа сообщила, что по делу, в рамках которого задержали Дурова, содержатся обвинения в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних и т.д.

Макрон заявил, что задержание Дурова произошло в рамках «продолжающегося судебного расследования» и это «ни в коем случае не политическое решение». Команда Telegram сообщила, что мессенеджер соблюдает законы ЕС, и заявила, что Дурову «нечего скрывать».

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Франция Эмманюэль Макрон Павел Дуров
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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