Во Франции опровергли встречу Дурова с Макроном в день задержания
Сообщения о возможной встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с основателем Telegram Павлом Дуровым в Елисейском дворце в день прилета бизнесмена в Париж не соответствует действительности. Об этом сообщила газета Canard Enchaîné со ссылкой на советника главы государства.
Ранее издание сообщило, что Дуров планировал встретиться с Макроном в тот день, когда его задержали. По данным Canard Enchaîné, основатель мессенджера после ареста заявил, что его ждут в Елисейском дворце.
«В тот вечер президент был в Ле-Туке», — цитирует издание советника Макрона.
По информации Le Monde, Дуров встречался с французским президентом. Однако беседы состоялись перед принятием Дуровым гражданства Франции. Эти встречи также были упомянуты в заявлении на гражданство, поданном бизнесменом, отмечает издание.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Два дня французские власти официально не комментировали дело предпринимателя.
26 августа прокуратура Парижа сообщила, что по делу, в рамках которого задержали Дурова, содержатся обвинения в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних и т.д.
Макрон заявил, что задержание Дурова произошло в рамках «продолжающегося судебного расследования» и это «ни в коем случае не политическое решение». Команда Telegram сообщила, что мессенеджер соблюдает законы ЕС, и заявила, что Дурову «нечего скрывать».
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