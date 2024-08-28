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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало об эвакуации из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Селидово в ДНР объявили эвакуацию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в населенном пункте.

Селидово находится в 20 км от Покровска (Красноармейск). В августе 2024 года к окраинам Покровска вышли российские войска.

«У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая», — заявил источник агентства.

В городе нет связи, возникли проблемы с водоснабжением, газом и электричеством. ВСУ готовятся к боям в городской черте, в Селидово активно заходят украинские военные, сообщил собеседник «РИА Новости».

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Покровск расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. Это крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра.

19 августа в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на фоне продвижения российской армии в этом районе. По данным The Economist, из города уехали областная полиция и местная администрация. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для украинских сил остается покровское направление из-за «наиболее интенсивных» действий российских войск.

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Теги
Военная операция на Украине ДНР эвакуация
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