ФСБ сообщила о сорванном нападении на православную церковь в Ингушетии

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В Назрани и в селе Кантышево в Ингушетии силовики задержали шесть человек, которые готовили теракты, в том числе нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа, сообщила ФСБ.

Задержанные — граждане России, добавили в спецслужбе. ФСБ называет их «приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации».

По местам жительства задержанных провели обыски, правоохранительные органы также нашли их тайник. Обнаружена самодельная бомба, компоненты для нее, огнестрельное и холодное оружие.

«Задержанные дали признательные показания», — говорится в сообщении спецслужбы.

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