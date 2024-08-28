ФСБ сообщила о сорванном нападении на православную церковь в Ингушетии
В Назрани и в селе Кантышево в Ингушетии силовики задержали шесть человек, которые готовили теракты, в том числе нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа, сообщила ФСБ.
Задержанные — граждане России, добавили в спецслужбе. ФСБ называет их «приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации».
По местам жительства задержанных провели обыски, правоохранительные органы также нашли их тайник. Обнаружена самодельная бомба, компоненты для нее, огнестрельное и холодное оружие.
«Задержанные дали признательные показания», — говорится в сообщении спецслужбы.
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