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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала молдаванина в Крыму по делу о подрыве водонасосной станции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Крыму и Севастополе задержали трех агентов украинской военной разведки, планировавших и участвовавших в диверсиях, в том числе подрыве водонасосной станции, снабжающей водой Керчь, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, среди задержанных один гражданин Молдавии и двое россиян. Иностранец 1992 года рождения был осужден на Украине за кражу. В ФСБ считают, что в апреле 2024 года он начал сотрудничество с украинской разведкой, по заданию которой собирал и передавал данные о местах дислокации российских военнослужащих и техники, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также последствиях ракетных атак со стороны Киева.

Один из задержанных — россиян 1965 года рождения — прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку на Украине, изготовил самодельное взрывное устройство и использовал его в июле 2024-го для подрыва газопровода в Крыму, заявили в ФСБ. В его автомобиле при задержании нашли аналогичную взрывчатку.

Второй россиянин — житель Севастополя 1973 года рождения. По версии ФСБ, он предоставлял украинской разведке информацию о расположении военных объектов в Крыму, местах проживания высокопоставленных российских военнослужащих и используемых ими автомобилях.

Как подчеркнули в ведомстве, задержанные дают признательные показания.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Молдавия Крым Севастополь ФСБ задержание диверсии
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