Планировавший теракт в храме в Майкопе собирался улететь в Стамбул

Майкопский городской суд арестовал 18-летнего гражданина России и Таджикистана И., обвиняемого в попытке теракта в Михайло-Архангельском храме в Майкопе. Молодой человек собирался поджечь храм, а потом улететь в Стамбул

Обвиняемый по делу о попытке теракта в православном храме в Адыгее 18-летний гражданин России и Таджикистана И. собирался скрыться в Стамбуле, для чего купил электронный билет на самолет, следует из материалов дела, опубликованных в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов республики. Майкопский городской суд арестовал его на два месяца, до 10 сентября включительно.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Согласно материалам дела, молодой человек «не позднее июля 2024 года» решил поджечь Михайло-Архангельский храм в Майкопе.

«Для реализации своего преступного умысла он осуществил приискание жителя г. Майкопа, а также средств для совершения совместно с ним террористического акта», — говорится в сообщении суда.

Однако его умысел не удался. 11 июля ФСБ отчиталась о предотвращении террористической атаки на храм и задержании выходца одной из стран Центральной Азии. Там заявили, что задержаный «готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания».

По данным суда, обвиняемый является сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Спецслужба опубликовала видео задержания, на котором молодой человек признался, что собирался перелезть через забор и поджечь храм. По его словам, он изучил видеоролики, где люди с флагом ИГ интересуются, если «они поджигают ваши мечети, почему вы ничего не делаете».