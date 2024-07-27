ФСБ предотвратила нападения на церкви и полицейских в Дагестане
В Каспийске в Дагестане задержали трех местных жителей, которые готовили теракты в местной православной церкви и против сотрудников правоохранительных органов, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанные — «приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации» (МТО), какой, не уточняется. Они дали признательные показания, отметили в ФСБ.
«По адресам их проживания обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги МТО, электронные носители информации, в используемых средствах связи — наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат», — сказано в сообщении спецслужбы.
В отношении задержанных заведено дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ»).
25 июля МВД республики сообщило о проведении «оперативно-следственных мероприятий» по «нескольким адресам» в Каспийске, данные об их причине и результате не были раскрыты.
Чуть больше месяца назад, 23 июня, произошли нападения на церкви, синагоги и полицейских в Дербенте и Махачкале. В результате них погибли 22 человека — 17 полицейских и пять гражданских. Пострадавших — около 50. Среди погибших был настоятель атакованной в Дербенте православной Покровской церкви Николай Котельников, которому было 66 лет.
Пятеро боевиков были ликвидированы. Среди участников терактов оказались двое сыновей на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова — Осман (предположительно, организатор нападений) и Адиль. Также в числе террористов были племянники Омарова-старшего Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Главу района уволили с должности, он был задержан и арестован — сначала на 10 суток за мат, в июле же его отправили под арест до 5 сентября по делу об отмывании денег и мошенничестве.
Местные жители сообщали РБК, что Омаровы были ваххабитами — то есть сторонникам очищения ислама от недозволенных нововведений, принадлежат к суннитской ветви мусульманства.
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