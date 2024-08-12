 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
0 

«Коммерсантъ» раскрыл детали дела о подготовке теракта в Каспийске

«Коммерсантъ»: в Каспийске готовили теракт по примеру атак на храмы в Дагестане
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
По делу арестованы Мухаммад Рамазанов, Гусейн Абдуллаев и Рашид Карибов, они собирались напасть на православный храм и полицейских по примеру атак в Махачкале и Дербенте, пишет газета
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Арестованные по уголовному делу о подготовке теракта в Каспийске Мухаммад Рамазанов, Гусейн Абдуллаев и Рашид Карибов собирались напасть на православный храм и полицейских по примеру атак в Махачкале и Дербенте, пишет «Коммерсантъ».

22-летний Абдуллаев и 19-летний Рамазанов работали грузчиками в Каспийске на складе транспортной компании «Мейджик Транс», оба — приверженцы религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» (признано террористическим и запрещено в России) и изучали речи проповедников в соцсетях. Рамазанов родился в Москве, но вырос в Каспийске, учился в том числе в кадетской морской школе. Пообщавшись друг с другом, Абдуллаев и Рамазанов решили бороться против неверных и «творящих беззаконие» силовиков, Рамазанов признал Абу Сумая (исламское имя Абдуллаева) своим амиром и принес ему присягу. В это время произошли нападения в Махачкале и Дербенте.

23 июня, произошли нападения на церкви, синагоги и полицейских в Дербенте и Махачкале. В результате них погибли 22 человека — 17 полицейских и пять гражданских. Пострадавших — около 50. Среди погибших был настоятель атакованной в Дербенте православной Покровской церкви Николай Котельников, которому было 66 лет.

Пятеро боевиков были ликвидированы. Среди участников терактов оказались двое сыновей на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова — Осман (предположительно, организатор нападений) и Адиль. Также в числе террористов были племянники Омарова-старшего Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Главу района уволили с должности, он был задержан и арестован — сначала на десять суток за мат, в июле же его отправили под арест до 5 сентября по делу об отмывании денег и мошенничестве.

Местные жители сообщали РБК, что Омаровы были ваххабитами, то есть сторонниками очищения ислама от того, что они считают недозволенными нововведениями, и принадлежат к суннитской ветви мусульманства.

Чтобы исполнить задуманное, они начали искать соратников. В «Мейджик Транс» вместе с ними работал 34-летний Карибов, Рамазанову и Абдуллаеву было известно, что он уже был судим и придерживался радикальных взглядов. Карибов отслужил в армии, после чего несколько лет работал водителем «КАМАЗа». В 2018 году он был осужден по статье о наркотиках. Четыре года назад суд оштрафовал его на 30 тыс. руб. по статье о несообщении о преступлении. Его знакомый собирался уехать в Сирию и примкнуть к структурному подразделению запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он звал с собой и Карибова, но тот отказался ехать. Карибов признал свою вину в суде.

На отца боевиков в Дагестане завели новое дело за мошенничество с грантом
Общество
Магомед Омаров

В конце июня Абдуллаев и Рамазанов поехали вместе с Карибовым в Грозный под предлогом помощи с разгрузкой, по пути они предложили последнему отправиться вместе с ними «на джихад». Тот согласился, и ему сообщили, что у них уже есть амир. Последний на обратном пути купил три ножа.

Сначала Рамазанов, Абдуллаев и Карибов хотели отправиться «на джихад» в Сомали, но у них не было загранпаспортов. Тогда они решили совершить атаку в Каспийске. Рамазанов предложил собрать бомбу. Они собирались взорвать ее в церкви Казанской иконы Божией Матери или там, где будет скопление сотрудников полиции. Сообщники также рассматривали поджог храма. Изучив территорию вокруг церкви, расположение камер видеонаблюдения, местоположение охраняющих объект полицейских, их вооружение и транспорт, они в итоге решили взять с собой самодельную бомбу, «коктейли Молотова» и травматический пистолет и перелезть через забор с тыльной стороны церкви. Среди вариантов было также нападение на патруль ППС с ножами и травматическим пистолетом, чтобы завладеть табельным оружием силовиков. Кроме того, Рамазанов, Абдуллаев и Карибов думали купить недорогой автомобиль по примеру боевиков, напавших на храмы и полицию в Махачкале и Дербенте. Сдаваться они не собирались.

Все трое были задержаны 26 июля, а потом арестованы. ФСБ сообщала, что против них возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По данным спецслужбы, фигуранты дела дали признательные показания.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Каспийск подготовка теракта Махачкала Дербент
Материалы по теме
ФСБ сообщила о предотвращении нападения на православный храм в Майкопе
Общество
Отца боевиков и экс-главу района Дагестана арестовали на два месяца
Политика
Следователи сообщили о проверках по делу о терактах в Дагестане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Китай призвал к деэскалации конфликта на фоне событий в Курской областиПолитика, 09:51
Российский рынок «на минималках». Какие акции стоит купить и почемуPro, 09:37
На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения градирни после атакиПолитика, 09:36
В Австралии угонщик не справился с вертолетом и врезался в здание отеляОбщество, 09:35
Мошенники изобрели новую схему кражи денег через «Госуслуги» и «Госключ»Общество, 09:21
Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTubeТехнологии и медиа, 09:15
Отмена эйджизма и курс на self skills: как меняется рынок труда в РоссииPro, 09:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Грузовик на МКАД перебросил мотоцикл с двумя людьми на встречную полосуОбщество, 09:11
Кто из сменивших гражданство россиян завоевал медали на Олимпиаде-2024Спорт, 09:00
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 08:40
МАГАТЭ не увидело угрозы утечки радиации с ЗАЭС после атаки дронаПолитика, 08:37
Россия призвала МАГАТЭ назвать виновных в обстреле района ЗАЭСПолитика, 08:32
Чем запомнились Олимпийские игрыСпорт, 08:32
«Коммерсантъ» раскрыл детали дела о подготовке теракта в КаспийскеПолитика, 08:27