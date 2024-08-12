«Коммерсантъ» раскрыл детали дела о подготовке теракта в Каспийске

По делу арестованы Мухаммад Рамазанов, Гусейн Абдуллаев и Рашид Карибов, они собирались напасть на православный храм и полицейских по примеру атак в Махачкале и Дербенте, пишет газета

Фото: Мария Лисицына / РБК

Арестованные по уголовному делу о подготовке теракта в Каспийске Мухаммад Рамазанов, Гусейн Абдуллаев и Рашид Карибов собирались напасть на православный храм и полицейских по примеру атак в Махачкале и Дербенте, пишет «Коммерсантъ».

22-летний Абдуллаев и 19-летний Рамазанов работали грузчиками в Каспийске на складе транспортной компании «Мейджик Транс», оба — приверженцы религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» (признано террористическим и запрещено в России) и изучали речи проповедников в соцсетях. Рамазанов родился в Москве, но вырос в Каспийске, учился в том числе в кадетской морской школе. Пообщавшись друг с другом, Абдуллаев и Рамазанов решили бороться против неверных и «творящих беззаконие» силовиков, Рамазанов признал Абу Сумая (исламское имя Абдуллаева) своим амиром и принес ему присягу. В это время произошли нападения в Махачкале и Дербенте.

23 июня, произошли нападения на церкви, синагоги и полицейских в Дербенте и Махачкале. В результате них погибли 22 человека — 17 полицейских и пять гражданских. Пострадавших — около 50. Среди погибших был настоятель атакованной в Дербенте православной Покровской церкви Николай Котельников, которому было 66 лет. Пятеро боевиков были ликвидированы. Среди участников терактов оказались двое сыновей на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова — Осман (предположительно, организатор нападений) и Адиль. Также в числе террористов были племянники Омарова-старшего Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Главу района уволили с должности, он был задержан и арестован — сначала на десять суток за мат, в июле же его отправили под арест до 5 сентября по делу об отмывании денег и мошенничестве. Местные жители сообщали РБК, что Омаровы были ваххабитами, то есть сторонниками очищения ислама от того, что они считают недозволенными нововведениями, и принадлежат к суннитской ветви мусульманства.

Чтобы исполнить задуманное, они начали искать соратников. В «Мейджик Транс» вместе с ними работал 34-летний Карибов, Рамазанову и Абдуллаеву было известно, что он уже был судим и придерживался радикальных взглядов. Карибов отслужил в армии, после чего несколько лет работал водителем «КАМАЗа». В 2018 году он был осужден по статье о наркотиках. Четыре года назад суд оштрафовал его на 30 тыс. руб. по статье о несообщении о преступлении. Его знакомый собирался уехать в Сирию и примкнуть к структурному подразделению запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он звал с собой и Карибова, но тот отказался ехать. Карибов признал свою вину в суде.

В конце июня Абдуллаев и Рамазанов поехали вместе с Карибовым в Грозный под предлогом помощи с разгрузкой, по пути они предложили последнему отправиться вместе с ними «на джихад». Тот согласился, и ему сообщили, что у них уже есть амир. Последний на обратном пути купил три ножа.

Сначала Рамазанов, Абдуллаев и Карибов хотели отправиться «на джихад» в Сомали, но у них не было загранпаспортов. Тогда они решили совершить атаку в Каспийске. Рамазанов предложил собрать бомбу. Они собирались взорвать ее в церкви Казанской иконы Божией Матери или там, где будет скопление сотрудников полиции. Сообщники также рассматривали поджог храма. Изучив территорию вокруг церкви, расположение камер видеонаблюдения, местоположение охраняющих объект полицейских, их вооружение и транспорт, они в итоге решили взять с собой самодельную бомбу, «коктейли Молотова» и травматический пистолет и перелезть через забор с тыльной стороны церкви. Среди вариантов было также нападение на патруль ППС с ножами и травматическим пистолетом, чтобы завладеть табельным оружием силовиков. Кроме того, Рамазанов, Абдуллаев и Карибов думали купить недорогой автомобиль по примеру боевиков, напавших на храмы и полицию в Махачкале и Дербенте. Сдаваться они не собирались.

Все трое были задержаны 26 июля, а потом арестованы. ФСБ сообщала, что против них возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По данным спецслужбы, фигуранты дела дали признательные показания.