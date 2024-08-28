Зеленский назвал мирный план Китая политическим заявлением

Китай и Бразилия в мае призвали к международной мирной конференции, прекращению боевых действий и недопущению эскалации конфликта. Зеленский считает, что эти предложения — не мирный план, а «всего лишь что-то на бумаге»

Владимир Зеленский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Предложения Китая по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной нельзя назвать мирным планом, сказал в интервью O Globo украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, индийский премьер Нарендра Моди во время недавнего визита в Киев интересовался у него, что украинская сторона думает о плане Пекина. «И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, просто чтобы сказать, что они не забывают о войне — но это всего лишь что-то на бумаге», — заявил он, добавив, что воспринимает «только конкретные и честные предложения».

Зеленский считает, что схожим с Китаем образом действует и Бразилия, которая заявляет о нейтральной позиции в конфликте Москвы и Киева: «Это всего лишь политическая риторика. Это не честный разговор. Это нечестно по отношению к нам и бразильскому народу. <...> С другой стороны, они присоединились к китайскому плану».

Китай и Бразилия весной обнародовали совместный план, который призывает к проведению международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, прекращению боевых действий, недопущению эскалации конфликта и его расширения на новые территории. Глава китайского МИДа Вин И сообщал, что предложения поддержали более двух десятков стран. 27 августа специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что к поддержке должны присоединиться больше государств, так как надежда на деэскалацию вырастет, а «перспективы мира станут светлее».

В украинском МИДе, комментируя предложения Китая, заявили, что именно Украина должна решать, каким должен быть мир. Киев скептически отнесся и к другому плану Пекина из 12 пунктов, представленному в феврале 2023 года, а в Кремле посчитали, что он заслуживает внимания.

«Единственной справедливой основой» для установления мира Киев назвал «формулу мира», предложенную Зеленским. Россия считает ее неприемлемой. Условия Москвы включают согласие Украины на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России и снятие санкций. Киев назвал их ультиматумом.