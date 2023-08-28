Губернатор подарил мэру Перми молот со словами «дурь из головы вышибать»

Пермский губернатор подарил мэру молот, чтобы «зачастую и дурь чиновничью из головы вышибать». В 2022-м появилось видео с казнью бойца ЧВК «Вагнер», которому бьют кувалдой по голове. Пригожин назвал это «собачьей смертью»

Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин на инаугурации пермского мэра Эдуарда Соснина подарил ему молот и пожелал им «орудовать аккуратно», трансляция церемонии шла на странице администрации города во «ВКонтакте».

«Это символ несгибаемости характера уральского. Ну и, конечно же, помимо фитнеса этот молот можно использовать, чтобы зачастую и дурь чиновничью из головы вышибать», — сказал Махонин.

Он рассказал, что долго думал над подарком, а когда придумал, попросил «заводчан с Мотовилихи создать это оружие». Со слов губернатора, молот — символ завода, а завод — символ Перми и трудолюбия пермяков. Вес молота — 16–18 кг, оценил Махонин. На одной его стороне надпись «Пермский молот», на другой — «Мотовилиха».

Мотовилихой в просторечие называют Мотовилихинские заводы Перми. Это единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Махонин говорил, что завод не позже середины 2023-го выйдет из процедуры банкротства, есть «принципиальное решение президента». Однако по состоянию на середину августа торги по продаже имущества предприятия были приостановлены из-за жалобы в ФАС. Против завода введены санкции ЕС.

Вторым подарком стала книга. Губернатор рассказал, что к 300-летию Перми издано много книг, но он «выбрал самую толстую» и попросил мэра прочитать и рассказать ее содержание.

Кувалда ассоциируется с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.

Первое видео, в котором фигурировала кувалда, появилось в 2017 году, на нем группа русскоязычных людей пытала мужчину в гражданской одежде кувалдой, затем его расчленили, подвесили и сожгли. В конце записи видно, что на живот убитого нанесена надпись «За ВДВ». Издание Jesr Press сообщало, что убитым оказался дезертировавший из сирийской армии Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абжула. Кремль назвал видеозапись шокирующей, «Новая газета» связывала группу людей с вагнеровцами, но официальных подтверждений о причастности ЧВК «Вагнер» не последовало.

В ноябре 2022-го в интернете появилась видеозапись с бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» Евгением Нужиным, который перешел на сторону ВСУ. Киев передал его в рамках обмена пленными. На видеозаписи неизвестный наносит ему несколько ударов кувалдой по голове. «Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании», — отреагировал тогда Пригожин.

Сам он затем использовал этот образ. Бизнесмен предупреждал депутатов, желающих «упасть к дядюшке Сэму на колени», что Вашингтон их не примет. «Тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда «Вагнера», — обещал Пригожин.

Бизнесмен затем подарил кувалду с названием ЧВК «Вагнер» главе справедливороссов Сергею Миронову, командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову и руководству Евросоюза. В начале июля, во время обысков, огромную кувалду нашли дома у самого Пригожина. Небольшую кувалду белорусский президент Александр Лукашенко подарил провластному телеведущему Григорию Азаренку с фразой «Чтобы знали». После гибели Пригожина кувалды появились на стихийных мемориалах.