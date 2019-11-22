В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета». Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Удалось ознакомиться, это действительно шокирующая информация», — сказал он.

Песков добавил, что не знает, насколько оправданы выводы о личности людей, которые появляются на видео. «В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией, ни имеем никакого отношения к этим лицам», — отметил он.

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что СК или другим органам необходимо провести расследование, Песков ответил, что если они посчитают это необходимым, то сделают.