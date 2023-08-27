Беспилотник врезался в жилой дом в Курске

В результате атаки дрона на некоторых этажах дома в Курске были выбиты стекла, сообщил Старовойт. Кроме того, от взрывной волны выбило стекла в корпусе Курского аграрного университета, пострадавших нет, добавил он

Фото: gubernator_46 / Telegram

В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, на некоторых этажах выбиты стекла, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ (Государственный аграрный университет. — РБК) на ул. Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ночью и утром 27 августа силами ПВО двух дронов над Брянской и Курской областями.

В ночь на 20 августа от атаки беспилотника пострадало здание железнодорожного вокзала в Курске. Тогда дрон врезался в крышу вокзала, после чего там возник пожар. В момент взрыва в здании вокзала находились порядка 50 пассажиров, их эвакуировали. При этом пять человек пострадали, они получили легкие ранения от осколков стекол, сообщал Старовойт.

Кроме того, в результате удара ущерб получили крыша, фасад и первая платформа вокзала. Также взрывная волна повредила пешеходный тоннель и зал ожидания.