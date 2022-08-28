Полиция Майами предложила вознаграждение за сдачу оружия в пользу Украины
Полиция Майами (штат Флорида) предложила местным жителям вознаграждение за сдачу любого оружия в пользу Украины, говорится в сообщении полицейского департамента города в Twitter. Акция проходила 27 августа.
«Оружие для Украины: мы готовы принять любое невостребованное огнестрельное оружие в обмен на подарочные карты. Никаких вопросов задавать не будем», — указано в сообщении.
Полиция анонсировала акцию «Выкуп оружия» в общественном центре Belafonte Tacolcy 26 августа. Полицейский департамент Майами разместил в Twitter образец листовки и призвал тех, кто хочет поддержать Украину и убрать оружие с улиц Майами, распространять ее и принять участие в акции.
Согласно листовке, за сдачу пистолета полиция предложила подарочный сертификат на $50, за дробовик или винтовку — на $100, за крупнокалиберную винтовку — на $150.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Киев, считающий спецоперацию «агрессией», объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
Западные страны осудили действия России, ввели несколько пакетов санкций против нее и усилили военную поддержку Киева.
24 августа президент США Джон Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине почти на $3 млрд, она включает поставки оружия и снаряжения. Очередной транш помощи позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары для защиты «в долгосрочной перспективе», сказал американский лидер.
Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО, оказывая военную помощь Украине, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также говорил, что по мере «накачивания» Украины дальнобойным оружием географические задачи спецоперации будут расширяться.