Reuters сообщил о заходе двух кораблей ВМС США в Тайваньский пролив
Два корабля Военно-морских сил США вошли в Тайваньский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
Это произошло впервые с момента визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который привел к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином (тот считает остров своей отколовшейся провинцией).
По данным агентства, в пролив зашли крейсеры Chancellorsville и Antietam.
Пелоси посетила Тайвань в начале августа. Поездка возмутила Китай, который сочла ее попыткой вмешательства во внутренние дела государства. Из-за визита Пелоси Китай устроил крупномасштабные военные учения у берегов Тайваня.
После визита американского политика остров посетила уже четвертая делегация из США за месяц.
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