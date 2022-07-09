Spiegel узнал о требовании Штайнмайера объяснений от Зеленского

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности Политика, 08:36
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 08:36
Байден назвал американских разведчиков «лучшими в мире» из-за Украины Политика, 08:26
Похороны Абэ состоятся 12 июля в Токио Политика, 08:18
Трамп обвинил власти США в «чтении лекций», пока страна «в упадке» Политика, 08:14
Spiegel узнал о требовании Штайнмайера объяснений от Зеленского Политика, 08:07
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 07:36
Как в России поменялся спрос на бесплатное банкротство. Инфографика Финансы, 07:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Killnet заявила о взломе сайта литовской энергокомпании Политика, 07:00
Умер актер из сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико Общество, 06:51
Союзники Джонсона воздадут по заслугам экс-главе Минфина за предательство Политика, 06:20
Байден поручил выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн Политика, 05:47
Посольство увидело в поставках HIMARS желание США затянуть конфликт Политика, 05:42
Стрелявший в Абэ был в обиде на некую группировку из-за матери Политика, 05:04
Военная операция на Украине ,  

Spiegel узнал о требовании Штайнмайера объяснений от Зеленского

Spiegel: Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского из-за отмены визита
В администрации президента удивились тому, с какой настойчивостью «столь осторожный» Штайнмайер поставил украинского лидера на место после отказа принять его в апреле, отмечает издание
Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС
Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским настойчиво потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, в администрации президента некоторые до сих пор удивляются тому, с какой настойчивостью «столь осторожный» Штайнмайер поставил Зеленского на место.

Штайнмайер должен был посетить Украину в апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако в итоге немецкий политик не посетил Киев. Он объяснил отказ от поездки тем, что украинские власти «не хотели» этого визита и он «не был готов» к подобной реакции.

Источники немецкой газеты Bild утверждали, что Киев отказался принимать Штайнмайера из-за «тесных связей» с Россией в последние годы и поддержки проекта газопровода «Северный поток-2», которую тот выражал.

Президент ФРГ Штайнмайер обсудил с Зеленским возможный визит в Киев
Политика
Франк-Вальтер Штайнмайер

За день до планируемой поездки глава офиса Зеленского Андрей Ермак связался с польской стороной, чтобы отговорить участников делегации от поездки вместе со Штайнмайером, сообщили источники Der Spiegel. В то же время, по их данным, сам Зеленский оборвал телефонный разговор с президентом ФРГ, и Штайнмайер несколько часов ждал звонка во дворце Бельвю.

Немецкому президенту поступила записка от украинского правительства в адрес посла Германии на Украине Анки Фельдхузен, в которой говорилось, что визит Штайнмайера был бы «более значимым и приемлемым», если бы он состоялся «независимо». Также в записке были затронуты проблемы безопасности и возможное расширение «логистических возможностей» Киева. Как пишет издание, получив письменную выписку, Штайнмайер находился в недоумении.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи

Тем не менее после инцидента Берлин предпринял попытки для урегулирования ситуации и, в конце концов, согласовал телефонный разговор двух президентов. Стороны обменялись мнениями, немецкий президент выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев.

«Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — отметил Der Spiegel.

Шольц назвал проблемой отказ Штайнмайеру в посещении Киева
Политика
Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер

По информации издания, Зеленский выразил сожаление из-за отмены визита, назвал происшествие «крупным недоразумением» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая, но теперь эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера. Штайнмайер вначале потребовал от Зеленского сначала обсудить отмену его прошлого визита.

«Когда Зеленский заверил, что ничего не знал об этом инциденте, как говорят, рассердился. Вся переписка была у него перед глазами: «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас». После того, как Зеленский еще раз попытался успокоить его, Штайнмайер спросил в третий раз, после чего получил уклончивую, но, вероятно, уместно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: «Ладно, оставим тему», — передает Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц после инцидента с отменой визита Штайнмайера заявил, что решение украинских властей «вызывает раздражение», и подчеркнул, что со стороны Киева правильнее было бы принять президента ФРГ.

4 мая он сообщил, что не может приехать в Киев, пока там не побывает Штайнмайер. Спустя два дня состоялся телефонный разговор Штайнмайера с Зеленским. В пресс-службе президента Германии сообщили, что оба лидера смогли преодолеть «раздражающие факторы» в отношениях двух стран.

После этого в середине июня Шольц посетил Киев. Его сопровождали премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. На встрече они поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Штайнмайер 30 июня вновь провел телефонные переговоры с украинским коллегой и обсудил с ним свой возможный визит в Киев. Он заверил Зеленского в дальнейшей поддержке и поздравил его с получением Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Франк-Вальтер Штайнмайер Владимир Зеленский Украина Германия визит
Материалы по теме
Президент ФРГ Штайнмайер обсудил с Зеленским возможный визит в Киев
Политика
Зеленский поговорил со Штайнмайером после отмены его визита в Киев
Политика
Шольц назвал проблемой отказ Штайнмайеру в посещении Киева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter