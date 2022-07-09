Spiegel узнал о требовании Штайнмайера объяснений от Зеленского

В администрации президента удивились тому, с какой настойчивостью «столь осторожный» Штайнмайер поставил украинского лидера на место после отказа принять его в апреле, отмечает издание

Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским настойчиво потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, в администрации президента некоторые до сих пор удивляются тому, с какой настойчивостью «столь осторожный» Штайнмайер поставил Зеленского на место.

Штайнмайер должен был посетить Украину в апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако в итоге немецкий политик не посетил Киев. Он объяснил отказ от поездки тем, что украинские власти «не хотели» этого визита и он «не был готов» к подобной реакции.

Источники немецкой газеты Bild утверждали, что Киев отказался принимать Штайнмайера из-за «тесных связей» с Россией в последние годы и поддержки проекта газопровода «Северный поток-2», которую тот выражал.

За день до планируемой поездки глава офиса Зеленского Андрей Ермак связался с польской стороной, чтобы отговорить участников делегации от поездки вместе со Штайнмайером, сообщили источники Der Spiegel. В то же время, по их данным, сам Зеленский оборвал телефонный разговор с президентом ФРГ, и Штайнмайер несколько часов ждал звонка во дворце Бельвю.

Немецкому президенту поступила записка от украинского правительства в адрес посла Германии на Украине Анки Фельдхузен, в которой говорилось, что визит Штайнмайера был бы «более значимым и приемлемым», если бы он состоялся «независимо». Также в записке были затронуты проблемы безопасности и возможное расширение «логистических возможностей» Киева. Как пишет издание, получив письменную выписку, Штайнмайер находился в недоумении.

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Тем не менее после инцидента Берлин предпринял попытки для урегулирования ситуации и, в конце концов, согласовал телефонный разговор двух президентов. Стороны обменялись мнениями, немецкий президент выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев.

«Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — отметил Der Spiegel.

По информации издания, Зеленский выразил сожаление из-за отмены визита, назвал происшествие «крупным недоразумением» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая, но теперь эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера. Штайнмайер вначале потребовал от Зеленского сначала обсудить отмену его прошлого визита.

«Когда Зеленский заверил, что ничего не знал об этом инциденте, как говорят, рассердился. Вся переписка была у него перед глазами: «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас». После того, как Зеленский еще раз попытался успокоить его, Штайнмайер спросил в третий раз, после чего получил уклончивую, но, вероятно, уместно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: «Ладно, оставим тему», — передает Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц после инцидента с отменой визита Штайнмайера заявил, что решение украинских властей «вызывает раздражение», и подчеркнул, что со стороны Киева правильнее было бы принять президента ФРГ.

4 мая он сообщил, что не может приехать в Киев, пока там не побывает Штайнмайер. Спустя два дня состоялся телефонный разговор Штайнмайера с Зеленским. В пресс-службе президента Германии сообщили, что оба лидера смогли преодолеть «раздражающие факторы» в отношениях двух стран.

После этого в середине июня Шольц посетил Киев. Его сопровождали премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. На встрече они поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Штайнмайер 30 июня вновь провел телефонные переговоры с украинским коллегой и обсудил с ним свой возможный визит в Киев. Он заверил Зеленского в дальнейшей поддержке и поздравил его с получением Украиной статуса кандидата в члены ЕС.