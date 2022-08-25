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Полянский заявил, что помощь США Украине на $3 млрд «не меняет картину»

Зампостпреда Полянский: военная помощь США Украине на $3 млрд «не меняет картину»

Поставки США оружия Украине на $3 млрд не очень сильно меняют ситуацию в ходе российской военной операции, заявил в эфире телеканала Sky News первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Это не очень сильно меняет ситуацию на земле», — сказал Полянский в ответ на вопрос, обеспокоена ли Москва по поводу нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву (цитата по «РИА Новости»).

При этом он отметил, что ситуация становится более сложной для российских военных, так как США поставляют Украине РСЗО, которые могут доставать до тех районов, куда ранее украинские военные не могли достать.

«Это (последний пакет военной помощи США. — РБК) не меняет картину в целом. Специальная военная операция проходит в соответствии с планом. Все цели СВО будут достигнуты», — добавил заместитель постпреда при ООН.

Пентагон назвал сроки поставок оружия Украине на $3 млрд
Политика

24 августа в День независимости Украины президент США Джо Байден решил выделить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд. Он уточнил, что очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары для защиты «в долгосрочной перспективе».

По данным Reuters, администрация США будет закупать оружие для Киева у промышленности, а не забирать из запасов вооруженных сил.

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Пентагон обещал начать поставки оружия в ближайшие несколько месяцев.
«Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет», — заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Теги
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