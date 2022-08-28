Премьер Албании счел смешными слова о шпионаже после задержания россиян

Премьер Албании счел смешными слова о шпионаже на военном заводе после задержания россиян

Минобороны ранее заявило о задержании двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши. По словам Эди Рамы, на нем больше не производят оружие, завод перестал считаться объектом особой важности

Фото: Sarsenov Daniiar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Албании Эди Рама счел нелепыми заявления о шпионаже на бывшем оружейном заводе в Грамши, по подозрению в котором были задержаны двое россиян и украинец, пишет издание Albanian Daily News.

По его словам, там больше не производят оружие. Он призвал найти истинную цель пребывания задержанных в стране.

«Завеса тумана над так называемыми особо важными объектами была поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Их перестали классифицировать как объекты особой важности. Они не могут позволить себе оплатить счета за электричество и у них даже отключили свет. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств», — сказал Рама. Разговоры о шпионаже смешны, отметил премьер.

21 августа Минобороны Албании сообщило, что задержало двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши. По данным ведомства, охранник заметил, что на территорию предприятия проник мужчина, который пытался фотографировать. При попытке задержания тот применил «парализующий спрей». в результате пострадали двое военнослужащих.

Задержанного россиянина с инициалами М.З. сопровождали мужчина и женщина, которых также поймали. Это 33-летняя россиянка с инициалами С.Т. и 25-летний украинец с инициалами Ф.А., уточнили в министерстве. Портал AlbaniaDailyNews сообщал, что задержанные — 23-летний Михаил Зорин, 33-летняя Светлана Тимофеева (также известна как Лана Сатор) и 25-летний Федор Михайлович А. Рама заявил, что их подозревают в шпионаже.

Посольство России послало ноту в албанский МИД с просьбой предоставить информацию о задержанных россиянах.

Читайте на РБК Pro Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Прогнозы Pro Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Статьи Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Секреты успеха в «Яндекс.Директ» для b2b: подробная инструкция Секреты успеха в «Яндекс.Директ» для b2b: подробная инструкция Инструкции Pro Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Статьи

25 августа Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Светлану Тимофееву (дата рождения девушки — 18 марта 1989 года — совпадает с датой рождения задержанного в Албании фотографа-блогера Светланы Тимофеевой). В России она проходит по делу о незаконном получении сведений, относящихся к государственной тайне. Тимофеева публиковала в своих блогах репортажи о действующих и заброшенных заводах, фабриках, социальных учреждениях, расформированных войсковых частях, бункерах, запретных зонах из разных стран.