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Премьер Албании счел смешными слова о шпионаже после задержания россиян

Премьер Албании счел смешными слова о шпионаже на военном заводе после задержания россиян
Минобороны ранее заявило о задержании двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши. По словам Эди Рамы, на нем больше не производят оружие, завод перестал считаться объектом особой важности
Фото: Sarsenov Daniiar / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sarsenov Daniiar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Албании Эди Рама счел нелепыми заявления о шпионаже на бывшем оружейном заводе в Грамши, по подозрению в котором были задержаны двое россиян и украинец, пишет издание Albanian Daily News.

По его словам, там больше не производят оружие. Он призвал найти истинную цель пребывания задержанных в стране.

«Завеса тумана над так называемыми особо важными объектами была поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Их перестали классифицировать как объекты особой важности. Они не могут позволить себе оплатить счета за электричество и у них даже отключили свет. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств», — сказал Рама. Разговоры о шпионаже смешны, отметил премьер.

На военном заводе в Албании задержали четверых граждан Чехии
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Фото: Eric Huynh / Keystone Press Agency / Global Look Press

21 августа Минобороны Албании сообщило, что задержало двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши. По данным ведомства, охранник заметил, что на территорию предприятия проник мужчина, который пытался фотографировать. При попытке задержания тот применил «парализующий спрей». в результате пострадали двое военнослужащих.

Задержанного россиянина с инициалами М.З. сопровождали мужчина и женщина, которых также поймали. Это 33-летняя россиянка с инициалами С.Т. и 25-летний украинец с инициалами Ф.А., уточнили в министерстве. Портал AlbaniaDailyNews сообщал, что задержанные — 23-летний Михаил Зорин, 33-летняя Светлана Тимофеева (также известна как Лана Сатор) и 25-летний Федор Михайлович А. Рама заявил, что их подозревают в шпионаже.

Посольство России послало ноту в албанский МИД с просьбой предоставить информацию о задержанных россиянах.

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25 августа Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Светлану Тимофееву (дата рождения девушки — 18 марта 1989 года — совпадает с датой рождения задержанного в Албании фотографа-блогера Светланы Тимофеевой). В России она проходит по делу о незаконном получении сведений, относящихся к государственной тайне. Тимофеева публиковала в своих блогах репортажи о действующих и заброшенных заводах, фабриках, социальных учреждениях, расформированных войсковых частях, бункерах, запретных зонах из разных стран.

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Теги
Елена Чернышова
Албания россияне шпионаж премьер-министр
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