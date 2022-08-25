В Москве по делу о гостайне арестовали обвиняемую в шпионаже в Албании

В Москве суд заочно арестовал женщину, проходящую по делу о незаконном доступе к гостайне. Ее имя и дата рождения совпадают с данными российского блогера-фотографа, задержанной в Албании возле военного завода в Грамши

Мещанский районный суд заочно арестовал задержанную в Албании россиянку, которая проходит в России по делу о незаконном получении сведений, относящихся к государственной тайне.

В пресс-службе Мещанского районного суда сообщили РБК, что Тимофееву Светлану Валерьевну заочно арестовали на 2 месяца со дня передачи правоохранительными органам. Она проходит по п. «а» ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение группой лиц сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ее дата рождения — 18 марта 1981 год — совпадает с датой рождения задержанной на этой неделе в Албании фотографа-блогера Светланы Тимофеевой.

21 августа Минобороны Албании сообщило, что задержало двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши. Гражданин России проник на территорию объекта и попытался сделать фотоснимки. При задержании он распылил в лицо слезоточивый газ двоим военнослужащим. Его сопровождали мужчина и женщина, которых вскоре тоже задержали. Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что задержанных подозревают в шпионаже.

Портал AlbaniaDailyNews со ссылкой на полицию уточнил, что задержаны 23-летний Михаил Зорин, 33-летняя Светлана Тимофеева и 25-летний Федор Михайлович А.

Фотограф Светлана Тимофеева публиковала в своих блогах репортажи о действующих и заброшенных заводах, фабриках, социальных учреждениях, расформированных войсковых частях, бункерах, запретных зонах. Она объездила более 30 стран и привезла кадры заброшенных объектов из Исландии, Германии, Италии, Албании, Болгарии.