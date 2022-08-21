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На военном заводе в Албании задержали четверых граждан Чехии

Задержанные — двое мужчин и две женщины, они вели съемку на территории предприятия. Инцидент произошел через день после того, как на другом военном объекте власти Албании задержали двоих россиян и украинца
Фото: Eric Huynh / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eric Huynh / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Албании задержали четверых туристов из Чехии, которые проникли на территорию оружейного завода в Поличане, пишет Albanian Daily News.

По данным издания, задержанные — двое мужчин и две женщины. Мужчин застали непосредственно внутри на территории, а женщины ждали их снаружи. Возраст граждан Чехии — 40-45 лет, они вели видеосъемку на производстве патронов и в коридорах.

Сотрудники военной полиции получили информацию о том, что дверь одного из туннелей на заводе была сломана, после чего они обнаружили рядом со зданием два автомобиля с иностранными номерными знаками. Выяснилось, что туристы попали на территорию фабрики, сломав дверь в туннель, где хранится оборудование для производства средств ПВО.

Минобороны Албании обвинило россиян в попытке проникнуть на военный завод
Политика
Фото:Arben Celi / Reuters

20 августа Минобороны Албании сообщило, что на военный завод в городе Грамши попытались проникнуть двое россиян и один гражданин Украины. По данным ведомства, охранник предприятия доложил руководству, что на территории оказался мужчина, который пытался фотографировать. При попытке задержания этот 24-летний мужчина применил к двум военным «парализующий спрей». За пределами охраняемой территории были задержаны мужчина и женщина, которые сопровождали молодого человека. Премьер Албании Эди Рама рассказал, что все они «подозреваются в шпионаже».

Как отмечает Albanian Daily News, после этого инцидента в армии была повышена готовность в сфере контроля за военными объектами.

Российское посольство после сообщения о происшествии заявило, что не получало информации о задержании россиян.

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