Минобороны Албании обвинило россиян в попытке проникнуть на военный завод
На военный завод в городе Грамши попытались проникнуть три иностранца, среди которых были граждане России, попытавшиеся остановить их военнослужащие получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщило Минобороны Албании в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России).
Инцидент произошел в 17:40 (18:40 мск), когда охранник Грамшского военного завода заметил подозрительно двигающегося человека, уточнили в министерстве. Он доложил руководству, что на территорию проник мужчина, который попытался сделать снимки. При попытке задержания мужчина применил «парализующий спрей» к двум военнослужащим, говорится в сообщении. Ему 24 года, инициалы задержанного — М.З.
Военнослужащие также заметили вне охраняемой территории двух человек — мужчину и женщину, которые «сопровождали» летнего задержанного, их вскоре тоже задержали указали в министерстве обороны Албании. Речь идет о 33-летней россиянке с инициалами С.Т. и 25-летнем украинце с инициалами Ф.А., сказано в сообщении Минобороны Албании. Портал AlbaniaDailyNews со ссылкой на полицию при этом уточнил, что речь идет о 23-летнем Михаиле Зорине и 33-летней Светлане Тимофеевой.
«Двое раненых военнослужащих после оказания первой медицинской помощи были доставлены в Тирану для оказания более специализированной медицинской помощи и находятся под наблюдением врачей, угрозы для их жизни нет», — подчеркнули в албанском министерстве.
На место инцидента для расследования произошедшего прибыли сотрудники военной полиции и агентства военной разведки и безопасности. Премьер-министр Албании сообщил, что задержанные «подозреваются в шпионаже».
Российское посольство пока не получало информации от властей Албании о задержании граждан России, передает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
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