Посольство направило Албании ноту из-за задержания россиян
Посольство России направило ноту в МИД Албании с просьбой предоставить информацию о задержанных в стране россиянах, которых заподозрили в проникновении на военный объект в городе Грамши, сообщили в диппредставительстве РБК.
Ответа на запрос посольство пока не получило.
21 августа Минобороны Албании сообщило, что задержало двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши.
Гражданин России проник на территорию объекта и попытался сделать фотоснимки. При задержании мужчина распылил слезоточивый газ в лица двум военнослужащим. Инициалы задержанного — М.З.
Задержанного сопровождали мужчина и женщина, их вскоре тоже задержали, уточнили в военном ведомстве. Женщина с инициалами С.Т. также оказалась гражданкой России, а мужчина с инициалами Ф.А. — гражданином Украины.
На место инцидента для расследования прибыли сотрудники военной полиции и агентства военной разведки и безопасности. Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что задержанных подозревают в шпионаже.
Портал AlbaniaDailyNews со ссылкой на полицию уточнил, что задержаны 23-летний Михаил Зорин, 33-летняя Светлана Тимофеева и Федор Михайлович А. (25 лет).
Полиции они сообщили, что занимаются фотографированием заброшенных военных объектов. Они продемонстрировали полиции фотографии бункеров, туннелей и заводов, указывает портал.
22 августа задержанным предъявили обвинения по статьям о нападении на сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении, а также в шпионаже.