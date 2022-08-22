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Посольство направило Албании ноту из-за задержания россиян

Россия обратилась в албанский МИД с просьбой сообщить о судьбе российских граждан, задержанных на военном заводе в городе Грамши. Их задержали накануне при попытке сделать фотографии объекта
Здание посольства России в Албании
Здание посольства России в Албании (Фото: МИД РФ)

Посольство России направило ноту в МИД Албании с просьбой предоставить информацию о задержанных в стране россиянах, которых заподозрили в проникновении на военный объект в городе Грамши, сообщили в диппредставительстве РБК.

Ответа на запрос посольство пока не получило.

21 августа Минобороны Албании сообщило, что задержало двух граждан России и одного гражданина Украины возле военного завода в Грамши.

Минобороны Албании обвинило россиян в попытке проникнуть на военный завод
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Фото:Arben Celi / Reuters

Гражданин России проник на территорию объекта и попытался сделать фотоснимки. При задержании мужчина распылил слезоточивый газ в лица двум военнослужащим. Инициалы задержанного — М.З.

Задержанного сопровождали мужчина и женщина, их вскоре тоже задержали, уточнили в военном ведомстве. Женщина с инициалами С.Т. также оказалась гражданкой России, а мужчина с инициалами Ф.А. — гражданином Украины.

На место инцидента для расследования прибыли сотрудники военной полиции и агентства военной разведки и безопасности. Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что задержанных подозревают в шпионаже.

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Портал AlbaniaDailyNews со ссылкой на полицию уточнил, что задержаны 23-летний Михаил Зорин, 33-летняя Светлана Тимофеева и Федор Михайлович А. (25 лет).

Полиции они сообщили, что занимаются фотографированием заброшенных военных объектов. Они продемонстрировали полиции фотографии бункеров, туннелей и заводов, указывает портал.

22 августа задержанным предъявили обвинения по статьям о нападении на сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении, а также в шпионаже.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Албания россияне задержание
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