Орбан связал спецоперацию на Украине с концом эпохи доминирования Запада
После окончания российской спецоперации на Украине страны ЕС станут слабее, в то время как другие государства и регионы укрепят свои позиции. Об этом в интервью немецкому изданию Tichys Einblic заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Бóльшая часть мира демонстративно остается позади: китайцы, индийцы, бразильцы, южноафриканцы, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец западному превосходству», — сказал глава правительства.
По словам венгерского премьера, после спецоперации выиграют страны, у которых есть собственные источники энергии. «Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы «Газпрома» удвоились. Китайцы, которые раньше были во власти арабов, выиграли. И конечно же, выигрывают крупные американские корпорации», — объяснил Орбан.
Венгрия с начала конфликта на Украине выступала против ограничения импорта энергоресурсов из России, а также стала единственной страной в ЕС, которая запретила экспорт вооружений на Украину через свою территорию.
В конце июля Орбан заявил, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, так как введенные санкции против России малоэффективны. «Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и выработке хорошего мирного предложения <…> вместо победы в войне», — сказал он.
В то же время, по словам премьера, в ходе военных действий на Украине погибли 86 венгров, поэтому нельзя допустить, чтобы Венгрия была втянута в конфликт. Он также полагает, что конфликт может разрешиться только при диалоге Москвы и Вашингтона.
Ранее о том, что спецоперация на Украине положит конец доминированию западных стран, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — говорил он в апреле.
Президент Владимир Путин в конце июня заявил, что конечной целью военной операции на Украине служат «освобождение Донбасса» и гарантии безопасности для самой России. О сроках ее завершения говорить не стоит, подгонять военных — это неправильно, добавил российский лидер.