Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов

В Цхинвале прошел митинг из-за смерти подозреваемого в покушении на главу МВД, он скончался после того, как его доставили из изолятора с повреждениями. Ранее президент республики временно отстранил главу МВД на фоне протестов

Эрик Пухаев (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

Глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал заявление об отставке, сообщает государственное южноосетинское информационное агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу президента и правительства.

«Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал и считаю, что это будет правильно», — привели в пресс-службе слова Пухаева. Он также заявил о намерении не подводить президента республики, «который всегда поддерживал лично премьера и правительство в целом».

Ранее в пятницу на главной площади Цхинвала прошел митинг из-за смерти подозреваемого в нападении на главу МВД Южной Осетии Инала Джабиева. Его содержали в изоляторе, после чего с телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался. Участники митинга требовали отставки правительства и созыва сессии парламента.

Как сообщило агентство «Рес», парламент республики созывает чрезвычайную сессию, на которой, по данным издания, группа депутатов намерена поставить вопрос об отставке правительства.