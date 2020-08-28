Глава Южной Осетии отстранил министра внутренних дел на фоне убийства

Игорь Наниев (Фото: mvdruo.ru)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно отстранил Игоря Наниева от должности министра внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства.

«Я хочу сообщить, что принял решение об отстранении на время проведения следственных мероприятий министра внутренних дел Игоря Наниева. Я сегодня же подпишу соответствующий указ», — сказал он.

Отстранение главы МВД связано со смертью Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на Наниева. По словам генпрокурора республики Урузмага Джагаева, днем 28 августа Джабиева с серьезными телесными повреждениями доставили из изолятора в Республиканскую больницу. Он умер, не приходя в сознание. Генпрокурор подчеркнул, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.