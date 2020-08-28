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Глава Южной Осетии отстранил министра внутренних дел на фоне убийства

Игорь Наниев
Игорь Наниев (Фото: mvdruo.ru)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно отстранил Игоря Наниева от должности министра внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства.

«Я хочу сообщить, что принял решение об отстранении на время проведения следственных мероприятий министра внутренних дел Игоря Наниева. Я сегодня же подпишу соответствующий указ», — сказал он.

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Отстранение главы МВД связано со смертью Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на Наниева. По словам генпрокурора республики Урузмага Джагаева, днем 28 августа Джабиева с серьезными телесными повреждениями доставили из изолятора в Республиканскую больницу. Он умер, не приходя в сознание. Генпрокурор подчеркнул, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

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Как сообщает издание «Sputnik Осетия», после госпитализации Джабиева у больницы собрались несколько десятков человек, в том числе и его родственники. Позднее они переместились к зданию администрации президента. Бибилов вышел к ним и пообещал, что виновные будут наказаны.

В ночь с 17 на 18 августа в Цхинвале злоумышленник открыл стрельбу из пистолета по автомобилю Наниева. По информации Sputnik, по данному инциденту было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — покушение на жизнь госслужащего, а также незаконное приобретение, сбыт, хранение и транспортировка оружия.

Теги: Южная Осетия, МВД
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