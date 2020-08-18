Машину главы МВД Южной Осетии обстреляли в Цхинвале

В Цхинвале неизвестные открыли стрельбу по автомобилю министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра МВД Тарзана Кокойты.

Нападение произошло около полуночи на севере города. По данным МВД, огонь вели из заброшенного дома. Стреляли из пистолета.

Всего было произведено три выстрела. Одна пуля попала в дверь машины с министром со стороны водителя. Никто из находившихся в автомобиле не пострадал.

В городе объявлен план «Перехват». Сам Наниев подтвердил агентству информацию о стрельбе.