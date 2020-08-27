Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США от партии Трампа Политика, 06:47 Спецпредставитель США заявил об отсутствии страха пуска ракет из Китая Политика, 05:57 Убивший более 50 человек в Новой Зеландии получил пожизненное заключение Общество, 05:33 Как запомнить, сколько готовить яйцо всмятку и вкрутую РБК и Билайн, 05:20 В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе Технологии и медиа, 05:14 Телемедицинский сервис «Яндекса» и Baring объединится с «Доктор рядом» Технологии и медиа, 05:00 В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ Политика, 04:28 В МГУ допустили создание единой вакцины от коронавируса и гриппа Общество, 04:28 Глава Google опроверг информацию о планах приобретать приложение TikTok Технологии и медиа, 04:09 «Коммерсантъ» узнал хронологию оказания помощи и вывоза Навального Общество, 03:47 В Альпах спасатели освободили россиянку из ледяной расщелины Общество, 03:24 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 03:16 Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплую погоду на 1 сентября в Москве Общество, 02:45 Как узнать, где располагаются разные созвездия РБК и Билайн, 02:40
Выборы в США ,  
0 

Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США от партии Трампа

Вице-президент США Майкл Помпео на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии. Выступление Пенса транслировал телеканал  KWTX News на странице в Facebook.

«С признательностью за доверие, оказанное мне президентом [Дональдом] Трампом, при поддержке со стороны нашей Республиканской партии и по милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть меня, чтобы баллотироваться в вице-президенты США и служить на этом посту», — сказал Пенс.

Республиканцы США впервые захотели провести предвыборный съезд без прессы
Политика

24 августа Республиканская партия выдвинула Трампа и Пенса в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих президентских выборах. 

В четверг, 27 августа, Трамп планирует выступить с заявлением по поводу своего решения об участии в президентской гонке. 

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Главным соперником Трампа на них выступает бывший вице-президент США 77-летний демократ Джо Байден. Ранее он выдвинул в качестве кандидата в вице-президенты Камалу Харрис, которая стала первой женщиной-афроамериканкой, претендующей в США на эту должность

Теги: Майк Пенс, Республиканская партия, США
Материалы по теме
Байден согласился баллотироваться в президенты США от демпартии
Политика
Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США
Политика
Трамп оценил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter