Польша пояснила отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой

Пригласить президента России на годовщину начала Второй мировой войны ранее предлагали в польском МИД, однако впоследствии от таких планов Варшава отказалась. Это вызвало возмущение у российского внешнеполитического ведомства

Кшиштоф Щерский (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Представитель президента Польши Кшиштоф Щерский отреагировал на заявление МИД России, в котором Москва в связи с организацией в республике мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, упрекнула Варшаву в предсказуемом «игнорировании исторической логики». На эти празднования польские власти не пригласили ни представителей России, ни президента Владимира Путина.

«Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года как на проблематичную», — отметил Щерский в комментарии агентству PAP.

Также он добавил, что празднование 80-й годовщины «агрессии против Польши, которая стала началом Второй мировой войны, будет проходить с участием представителей группы стран, с которыми Польша сегодня тесно сотрудничает в целях установления мира на основе соблюдения международного права, уважения суверинитета государств и их территориальной целостности». «Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня», — подчеркнул Щерский.

Возмущение Москвы прежде вызвало то, что на эти мероприятия польские власти пригласили только своих партнеров из стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства и не позвали представителей России. Так, в феврале МИД Польши предлагал позвать на эти празднования Путина, но впоследствии от этой идеи Варшава отказалась — приглашение Путину и представителям из России не направил президент Польши Анджей Дуда.