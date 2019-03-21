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Политика ,  
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Польша пояснила отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой
Пригласить президента России на годовщину начала Второй мировой войны ранее предлагали в польском МИД, однако впоследствии от таких планов Варшава отказалась. Это вызвало возмущение у российского внешнеполитического ведомства
Кшиштоф Щерский (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Представитель президента Польши Кшиштоф Щерский отреагировал на заявление МИД России, в котором Москва в связи с организацией в республике мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, упрекнула Варшаву в предсказуемом «игнорировании исторической логики». На эти празднования польские власти не пригласили ни представителей России, ни президента Владимира Путина.

«Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года как на проблематичную», — отметил Щерский в комментарии агентству PAP.

Также он добавил, что празднование 80-й годовщины «агрессии против Польши, которая стала началом Второй мировой войны, будет проходить с участием представителей группы стран, с которыми Польша сегодня тесно сотрудничает в целях установления мира на основе соблюдения международного права, уважения суверинитета государств и их территориальной целостности». «Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня», — подчеркнул Щерский.

Политика
МИД Польши предложил позвать Путина на годовщину начала Второй мировой

Возмущение Москвы прежде вызвало то, что на эти мероприятия польские власти пригласили только своих партнеров из стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства и не позвали представителей России. Так, в феврале МИД Польши предлагал позвать на эти празднования Путина, но впоследствии от этой идеи Варшава отказалась — приглашение Путину и представителям из России не направил президент Польши Анджей Дуда.

Российский МИД воспринял это «с недоумением». «Свой замысел польские власти обосновывают некими «современными реалиями», игнорируя историческую логику», — отмечали в ведомстве, подчеркивая, что, «вопреки бесспорно решающему вкладу» России в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, «для России в этой схеме [на мероприятии] место не предусмотрено».​

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Польша, Вторая мировая война, Владимир Путин
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