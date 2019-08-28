Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия

По словам директора ФСВТС, США оказывают беспрецедентное давление на партнеров России. Действия Вашингтона вышли за рамки правовых отношений, считает он

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

«Американцы так выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным, что, конечно, им не позавидуешь», — заявил он.

Ведомство получает информацию о подобных действиях представителей Штатов постоянно, добавил Шугаев. По его словам, каждый день представители посольств, Госдепартамента и военных миссий приезжают к органам, которые ответственны за военно-техническое сотрудничество, и говорят: «Ребята, вы знаете, у нас тут санкции, сейчас все попадете скопом».

«Это беспрецедентно, даже в самые худшие времена такого никогда не было, — продолжил Шугаев. — Сейчас это все вышло за рамки каких-то правовых отношений».

При этом глава ФСВТС отметил, что санкции не работают в той мере, на которую рассчитывал Вашингтон. «Проблемы прежде всего существуют в партнерских взаимоотношениях, в финансовой сфере», — добавил он и отметил, что российская сторона находит решение в этих случаях: «Это переход на национальные валюты, это фактически дедолларизация».