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Газпром нефть ₽566,65 (+36,71%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
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Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия
По словам директора ФСВТС, США оказывают беспрецедентное давление на партнеров России. Действия Вашингтона вышли за рамки правовых отношений, считает он
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

«Американцы так выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным, что, конечно, им не позавидуешь», — заявил он.

Ведомство получает информацию о подобных действиях представителей Штатов постоянно, добавил Шугаев. По его словам, каждый день представители посольств, Госдепартамента и военных миссий приезжают к органам, которые ответственны за военно-техническое сотрудничество, и говорят: «Ребята, вы знаете, у нас тут санкции, сейчас все попадете скопом».

«Это беспрецедентно, даже в самые худшие времена такого никогда не было, — продолжил Шугаев. — Сейчас это все вышло за рамки каких-то правовых отношений».

При этом глава ФСВТС отметил, что санкции не работают в той мере, на которую рассчитывал Вашингтон. «Проблемы прежде всего существуют в партнерских взаимоотношениях, в финансовой сфере», — добавил он и отметил, что российская сторона находит решение в этих случаях: «Это переход на национальные валюты, это фактически дедолларизация».

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В похожем ключе Шугаев уже высказывался в июле на экспертном совете по ВТС при комиссии Госдумы по ОПК. Он отмечал, что банки и организации из третьих стран могут попасть под вторичные санкции США за сотрудничество с российским оборонно-промышленным комплексом. Таким образом, говорил он, на иностранных партнеров российского ОПК оказывается давление «в попытках вытеснить Россию c традиционных и перспективных рынков вооружений».

Глава ФСВТС также отмечал, что ограничительные меры останутся в силе в ближайшее время, и ОПК придется продолжать работать в таких условиях.

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О том, что российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству готовы отказаться от доллара в пользу национальных валют при расчетах за оружейные сделки, Шугаев говорил в августе прошлого года. Он отмечал, что работать с долларами в этой сфере «практически невозможно», поскольку банковская система блокирует и замораживает платежи в американской валюте.

Крупнейшими в мире экспортерами вооружений были Россия, США, Франция, Германия и Китай, следует из представленного в марте доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). За период с 2014 по 2018 год эти страны обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений.

Согласно документу, США заняли 36% мирового рынка вооружений, к 2018 году экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009–2013 годов. Франция увеличила экспорт на 43%, а Германия — на 13%.Объем российского экспорта вооружений за тот же период сократился на 17% из-за сокращения импорта Индией и Венесуэлой, отмечал SIPRI.

По данным британского военно-политического ресурса Jane’s by IHS Markit, в 2018 году лидером в списке глобальных экспортеров оружия стали США, которые поставили оружейной продукции на $32,75 млрд. На втором месте оказалась Россия ($8,47 млрд) на третьем — Франция ($5,67 млрд).
 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФСВТС, оружие, Авиасалон МАКС
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